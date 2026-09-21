Thị trường bất động sản Đà Nẵng phục hồi tích cực

Thống kê Đà Nẵng ghi nhận, trong tháng 8/2026, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm. Thị trường có dấu hiệu sôi động hơn, thể hiện qua lượng khách hàng tìm hiểu dự án, tham quan và giao dịch tại các sàn, văn phòng môi giới.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng thu hút sự quan tâm trở lại của người mua và nhà đầu tư.

Theo đó, phân khúc căn hộ tiếp tục được quan tâm, trong khi nhà ở và đất ở vẫn là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn. Thị trường cũng có sự phân hóa rõ hơn, với dòng tiền tập trung vào những dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý rõ ràng và được hưởng lợi từ hạ tầng.

Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn trong tháng 8 đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tiếp tục chiếm quy mô lớn nhất trong nhóm dịch vụ khác (không kể thương mại, du lịch), đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 20,2%.

“Nhìn chung từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường bất động sản thành phố tiếp tục phục hồi, gắn với diễn biến tích cực của kinh tế thành phố, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng và sự quan tâm trở lại của người mua và nhà đầu tư”, Thống kê Đà Nẵng cho biết.

Theo cơ quan này, các thông tin về định hướng quy hoạch, việc triển khai khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực, dự án Làng Đại học Đà Nẵng cùng tiến độ đầu tư tại các khu đô thị ở Hòa Xuân, FPT cũng góp phần cải thiện kỳ vọng của thị trường. Đáng chú ý, nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đang được triển khai, tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản.

Các dự án cảng Liên Chiểu, Da Nang Downtown, Làng Vân… có quy mô lớn, có khả năng tác động đến không gian phát triển đô thị và nhu cầu bất động sản trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở như Sun Symphony Residence, Sun Cora Tower và các khu đô thị, dự án giáo dục, thương mại đang triển khai góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Hoạt động bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn và shophouse cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của du lịch và các sự kiện được tổ chức trên địa bàn. Dòng vốn từ các nhà đầu tư ngoài thành phố và kiều bào có xu hướng quan tâm đến các sản phẩm căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố tại những khu vực ven sông, ven biển và trung tâm.

Một số dự án như The Sang Residence, Peninsula Da Nang, Sun Symphony Residence, Newtown Diamond và Sun Ponte Residence tiếp tục được thị trường quan tâm. Cùng với đó, các hoạt động kết nối, giới thiệu và mở bán dự án được tổ chức thường xuyên hơn, góp phần làm tăng mức độ giao dịch trên thị trường.

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong thời gian tới, thị trường bất động sản thành phố được hỗ trợ bởi việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và đô thị, trong đó có các dự án kết nối khu vực phía Tây, hành lang ven biển và các khu đô thị mới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có sự phân hóa giữa các phân khúc; khả năng hấp thụ của từng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào vị trí, pháp lý, tiến độ dự án và nhu cầu thực tế của người mua.