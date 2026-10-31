Thị trường bất động sản Đà Nẵng chuyển biến tích cực

Cụ thể, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 2.449 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ, tiếp tục là nhóm có quy mô doanh thu lớn nhất, chiếm khoảng 36,2% tổng doanh thu dịch vụ khác. Tính chung 10 tháng của năm 2026, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 19.521 tỷ đồng, tăng hơn 24% so cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33,3% tổng doanh thu dịch vụ khác.

Nhìn chung, thị trường bất động sản Đà Nẵng trong tháng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với sự quan tâm gia tăng của người mua và nhà đầu tư, các hoạt động mở bán dự án được đẩy mạnh và tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm được thúc đẩy.

Cũng theo Thống kê Đà Nẵng, định hướng phát triển các khu chức năng mới, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính khu vực góp phần củng cố kỳ vọng về triển vọng phát triển kinh tế và nhu cầu bất động sản trong trung, dài hạn.

Bên cạnh yếu tố thị trường, việc triển khai các dự án quy mô lớn về giao thông, cảng biển, thương mại, đô thị và nhà ở được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh bất động sản và các ngành dịch vụ liên quan.