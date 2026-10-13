Thị trường bất động sản Australia tiếp tục trầm lắng

Quang cảnh đường phố tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tỷ lệ bán nhà thành công qua phương thức đấu giá tại các thành phố lớn của nước này tiếp tục giảm xuống dưới 50% trong tuần thứ hai liên tiếp, phản ánh sự thận trọng của người mua trước các điều kiện tín dụng thắt chặt và lãi suất neo ở mức cao.

Số liệu do tổ chức nghiên cứu thị trường Cotality vừa công bố cho thấy tỷ lệ đấu giá nhà thành công tại các thành phố thủ phủ của Australia đạt 48,8% trong hai cuối tuần qua (10-11/10), tăng nhẹ so với mức 48,2% của một tuần trước đó. Theo đó, đã có tổng cộng 1.781 căn nhà được đưa ra đấu giá, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Giám đốc nghiên cứu của Cotality, ông Tim Lawless, nhận định việc tỷ lệ đấu giá thành công duy trì dưới 50% trong hai tuần liên tiếp là diễn biến hiếm gặp, phản ánh tâm lý thận trọng và sự thiếu tự tin của người mua. Theo ông, thị trường bất động sản vẫn đang chịu sức ép trong nhiều tháng do điều kiện vay vốn khó khăn, lãi suất tăng và những thay đổi về thuế được công bố trong ngân sách liên bang, góp phần kéo giá nhà đi xuống.

Tuy nhiên, ông John McGrath, người sáng lập hãng bất động sản McGrath Estate Agents, đánh giá thị trường có thể đã “chạm đáy” hoặc đang tiến gần đến “đáy”. Ông cho rằng người bán ngày càng nhận thức rõ mặt bằng giá mới, trong khi một bộ phận người mua bắt đầu quay lại thị trường và xem khoảng thời gian từ nay đến Giáng sinh là cơ hội để mua nhà.

Tại Melbourne, thành phố có số lượng nhà đấu giá lớn nhất, 707 căn nhà được đưa ra đấu giá, với tỷ lệ thành công sơ bộ đạt 54,8%. Tuy nhiên, số lượng nhà dự kiến đấu giá vào cuối tuần tới được dự báo giảm 34% so với cuối tuần qua, trong bối cảnh bang Victoria áp dụng quy định mới yêu cầu các đại lý bất động sản công khai mức giá tối thiểu mà người bán chấp nhận, bằng một con số cụ thể, ít nhất 7 ngày trước ngày đấu giá hoặc ngày bán nhà đã được ấn định. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/10 và bắt đầu được áp dụng đối với các phiên bán từ ngày 16/10.

Tại Sydney, 653 căn nhà được đưa ra đấu giá, với tỷ lệ thành công đạt 52,9%. Trong khi đó, Brisbane ghi nhận 201 căn nhà được đấu giá nhưng tỷ lệ thành công sơ bộ chỉ đạt 21,4%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 vào tháng 4/2020. Adelaide tổ chức 140 phiên đấu giá, với tỷ lệ thành công đạt 46,8%, trong khi Perth ghi nhận 14 phiên.

Theo các chuyên gia, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường bất động sản Australia tiếp tục trầm lắng trong bối cảnh người mua còn thận trọng trước chi phí vay vốn và triển vọng giá nhà, trong khi số lượng nhà được đưa ra đấu giá giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.