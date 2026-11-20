Vào tháng 8/2026, Eresha Chandrathilake quyết định đã đến lúc cô nên mua căn nhà đầu tiên, dù đang sinh sống tại Sydney - một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Nữ kỹ sư 30 tuổi này đã dành nhiều năm tích cóp và tình cờ bước vào thị trường đúng thời điểm thành phố đang trải qua đợt lao dốc giá nhà nhanh nhất trong vòng 40 năm.

Cô cho biết tại hầu hết các buổi xem nhà, thường chỉ có cô và một người mua tiềm năng khác. Các nhân viên môi giới bất động sản thì liên tục gọi điện, thông báo về những đợt giảm giá và tìm cách thuyết phục cô đưa ra quyết định.

Cuối cùng, Chandrathilake tìm được một căn nhà ưng ý tại Blacktown, vùng ngoại ô phía tây Sydney, và đưa ra mức giá được người bán chấp thuận. Ngày 9/11, cô hoàn tất giao dịch mua nhà và nhận chìa khóa.

Là người mua nhà lần đầu, Eresha Chandrathilake trở thành một trong số ít những người hưởng lợi từ đà lao dốc của thị trường bất động sản hiện nay tại Australia.

Các chuyên gia đánh giá, đà lao dốc của giá bất động sản Australia hiện nay đến từ nhiều yếu tố, bao gồm lãi suất tăng, các sắc thuế bất động sản mới áp lên nhà đầu tư, cũng như chi phí sinh hoạt leo thang.

Theo công ty dữ liệu bất động sản Cotality, giá nhà tại Sydney, thành phố đông dân nhất Australia và cũng là thị trường đắt đỏ nhất nước này, đã giảm 10,1% kể từ đầu năm. Tại Melbourne và Brisbane, hai thành phố đông dân thứ hai và thứ ba, giá nhà lần lượt giảm 7,9% và 3,6% trong cùng kỳ. Tính trên toàn bộ các thủ phủ bang và vùng lãnh thổ, mức giảm là 6,6%.

Giá bất động sản nhà ở tại các thành phố trọng điểm của Australia chứng kiến đà sụt giảm lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Chính phủ liên bang Australia ủng hộ việc hạ giá nhà nhằm tạo điều kiện để những người mua nhà lần đầu dễ dàng tham gia thị trường hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đà lao dốc của giá bất động sản chưa thực sự tạo ra nhiều bên hưởng lợi rõ ràng. Đặc biệt, 5 đợt tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 2/2026, đưa lãi suất từ 3,6% lên 4,85%, đã khiến khả năng vay mua nhà của người dân suy giảm.

Ông Shane Oliver, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ tài chính AMP, nói với The Straits Times rằng người mua nhà lần đầu đã được hưởng lợi từ việc giá bất động sản đi xuống, nhưng phần lớn mức giảm giá lại bị triệt tiêu bởi đà tăng của lãi suất. “Hiện nay, bạn không cần vay nhiều tiền như trước, nhưng khi đến ngân hàng, số tiền họ đồng ý cho bạn vay cũng sẽ ít hơn”, ông Oliver giải thích, bởi lãi suất cao khiến hạn mức vay của người mua nhà bị thu hẹp.

“Còn đối với những người đã thu xếp được khoản vay và có đủ tiền đặt cọc, thì đây chính là thời điểm tốt để cân nhắc mua nhà”, ông lưu ý.

Số liệu chính thức được công bố ngày 11/10 cho thấy tổng giá trị các khoản vay mua nhà mới trong 3 tháng tính đến cuối tháng 9/2026 đã giảm 15%, mức sụt giảm nhanh nhất từng được ghi nhận. Giá trị các khoản vay của nhóm người mua nhà lần đầu cũng mất 8%, cho thấy nhóm này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc gia nhập thị trường.

Trong khi đó, các khoản vay dành cho nhà đầu tư tụt tới 32%, nhất là sau khi chính phủ Australia công bố những thay đổi về chính sách thuế hồi tháng 5. Loạt

thay đổi bao gồm bãi bỏ cơ chế negative gearing, cho phép chủ sở hữu bất động sản đầu tư khấu trừ khoản lỗ phát sinh từ tài sản khỏi thu nhập chịu thuế, đồng thời xóa bỏ ưu đãi thuế đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản.

Theo cơ chế ưu đãi trước đây, nhà đầu tư chỉ phải nộp thuế trên một nửa khoản lợi nhuận thu được khi bán tài sản. Từ ngày 1/7/2027, chính sách này sẽ được thay thế bằng cơ chế giảm trừ thuế dựa trên tỷ lệ lạm phát.

Chuyên gia kinh tế Shane Oliver nhận xét, các nhà đầu tư nước ngoài có thể hưởng lợi từ mặt bằng giá nhà thấp hơn. Nhóm này được phép mua nhà mới nhưng không được mua căn hộ và nhà ở đã qua sử dụng. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài thường tỏ ra dè dặt khi xuống tiền trong một thị trường đang trên đà giảm giá.

Ông cũng lưu ý rằng trong các đợt suy thoái, giá nhà mới thường giảm mạnh hơn do người mua ít sẵn lòng trả thêm khoản chênh lệch cho những bất động sản vừa được xây dựng.