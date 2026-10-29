Thị trường bảo hiểm nhân thọ đón tín hiệu tích cực giữa khó khăn

Theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa công bố, tính đến hết tháng 9/2026, toàn thị trường ghi nhận 1.141.841 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời gian, các doanh nghiệp đã chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, tăng 21,5%. Đây là hai chỉ tiêu ghi nhận tăng trưởng trong bối cảnh thị trường vẫn đối diện nhiều khó khăn.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận những chuyển biến trong hoạt động khai thác mới và chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 9 tháng đầu năm 2026.

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm được thực hiện theo các điều kiện và cam kết trong hợp đồng, góp phần hỗ trợ tài chính cho khách hàng khi phát sinh rủi ro về sức khỏe, tai nạn hoặc những sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm. Theo IAV, giải quyết quyền lợi kịp thời, đúng quy định cũng là một trong những yếu tố góp phần củng cố niềm tin của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Tuy nhiên, sự gia tăng số hợp đồng khai thác mới chưa tạo ra chuyển biến tương ứng về doanh thu. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 101.621 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu phí khai thác mới đạt khoảng 15.894 tỷ đồng. Tổng số hợp đồng còn hiệu lực đến cuối tháng 9/2026 đạt 11.252.913 hợp đồng, giảm 2,4%, phản ánh sự khác biệt giữa hoạt động khai thác mới và quy mô hợp đồng đang được duy trì.

Một thay đổi đáng chú ý khác là sự dịch chuyển trong cơ cấu sản phẩm. Bảo hiểm tử kỳ chiếm 50,3% tổng số hợp đồng khai thác mới, tăng 54% so với cùng kỳ, trở thành nhóm sản phẩm có tỷ trọng lớn nhất. Trong khi đó, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 41,5%, giảm 23%; bảo hiểm hỗn hợp chiếm 3,6%, giảm 23,4%. Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và trọn đời chiếm tổng cộng 4,6%, giảm 69%.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng dịch chuyển giữa các nhóm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm tử kỳ tập trung vào quyền lợi bảo vệ trong thời hạn xác định, trong khi bảo hiểm liên kết đầu tư kết hợp quyền lợi bảo hiểm với yếu tố đầu tư. Dù giảm tỷ trọng trong hoạt động khai thác mới, bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm 67,4% tổng số hợp đồng đang có hiệu lực, tiếp đến là bảo hiểm hỗn hợp với 21,1%.

Về phân phối, hệ thống đại lý truyền thống tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đóng góp hơn 51% tổng doanh thu phí khai thác mới. Kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) chiếm gần 45%, trong khi các kênh còn lại đóng góp khoảng 4%. Hai kênh đại lý và ngân hàng vẫn là những kênh phân phối chính, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tư vấn và minh bạch thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng.

Theo IAV, việc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu về quyền lợi, điều kiện tham gia và phương thức đóng phí có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định lựa chọn, duy trì hợp đồng của khách hàng. Trong bối cảnh doanh thu phí vẫn giảm, những thay đổi về cơ cấu sản phẩm, hoạt động khai thác mới và chi trả quyền lợi bảo hiểm tiếp tục là các chỉ tiêu đáng chú ý của thị trường trong những tháng cuối năm 2026.