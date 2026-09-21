Thị trường bánh Trung thu tại Gia Lai: Đa dạng mẫu mã, giá bán

Trung thu đang đến gần, những quầy bánh bắt đầu rực rỡ sắc màu trên các tuyến phố Gia Lai. Thị trường năm nay mang đến nhiều lựa chọn về hương vị, mẫu mã và giá bán từ các thương hiệu quen thuộc như: Kinh Đô, Kido, Bibica, Hữu Nghị, Yến sào Khánh Hòa… đến những tiệm bánh nổi tiếng ở địa phương.

Không chỉ duy trì các vị truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, bánh Trung thu năm nay còn xuất hiện nhiều hương vị mới như: tiramisu, Oreo, phô mai chảy, lava trứng chảy, matcha, hạt chia… Một số thương hiệu cũng điều chỉnh công thức theo xu hướng giảm ngọt, chú trọng hơn đến nguyên liệu và sự cân bằng hương vị.

Bà Phan Thị Ánh Nhung - chủ Cửa hàng Hồng Nhung (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) cho biết, các hãng bánh năm nay có sự đa dạng rõ rệt về cả hương vị lẫn mẫu mã.

“Bánh rất đa dạng, từ những vị truyền thống như thập cẩm, đậu xanh đến các vị mới như tiramisu, phô mai, lava trứng chảy… Mẫu mã cũng có nhiều phân khúc, từ những hộp bánh đơn giản, giá vừa phải đến các hộp quà cao cấp. Khách hàng vì vậy có nhiều lựa chọn hơn, tùy theo nhu cầu mua ăn hay mua biếu tặng” - bà Nhung cho biết.

Các sản phẩm bánh Trung thu tại cửa hàng Hồng Nhung được niêm yết ở nhiều mức giá, phù hợp với nhu cầu mua thưởng thức và biếu tặng. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo ghi nhận tại một số điểm kinh doanh, nhóm bánh có giá khoảng 220.000-360.000 đồng/hộp 4 bánh đang được quan tâm. Đây là mức giá phù hợp với nhu cầu mua dùng trong gia đình hoặc làm quà cho người thân, bạn bè. Trong khi đó, các dòng bánh cao cấp vẫn được duy trì, chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, sự phân hóa về sản phẩm và giá bán cũng khá rõ. Với danh mục sản phẩm rộng, Kinh Đô đưa ra nhiều lựa chọn từ bánh lẻ giá trên 60.000 đồng/chiếc đến các dòng hộp quà cao cấp như Trăng Vàng, có giá từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Bên cạnh các vị quen thuộc, thương hiệu này còn có bánh mini, bánh không trứng và những hương vị mới như cốm dừa hạt dẻ, lava cappuccino, lava cà phê dừa, trà xanh hạnh nhân…

Trong khi đó, Phúc Long khai thác thế mạnh về trà để tạo dấu ấn riêng với bộ sưu tập Trung thu 2026 “Vọng nguyệt thưởng danh trà”. Sản phẩm có các hương vị như: đào sấy dẻo kim quất, thập cẩm bò xốt tiêu xanh, thập cẩm lạp xưởng sốt vị nấm truffle, tiramisu cà phê phô mai, matcha đậu đỏ cùng 2 dòng Mochi Trăng Non vị cốm dừa và đậu xanh chà bông.

Bánh lẻ Phúc Long có giá từ 69.000-149.000 đồng/chiếc, hộp quà từ 669.000-989.000 đồng. Những cách phối vị mới hướng đến nhóm khách hàng muốn tìm trải nghiệm khác với bánh Trung thu truyền thống.

Khách hàng chọn mua bánh Trung thu Phúc Long tại cửa hàng (phường Quy Nhơn). Ảnh: D.L

Chị Trần Thị Thanh Loan (phường Quy Nhơn Nam) cho biết, sự mới lạ về hương vị là yếu tố khiến chị chú ý khi lựa chọn bánh. “Tôi thường thích thử những vị khác bánh truyền thống, nhất là loại có vị thanh hơn, ăn không nhanh ngấy.

Với những sản phẩm như vậy, tôi thấy Trung thu cũng có thêm một trải nghiệm mới thay vì năm nào cũng ăn những vị quen thuộc” - chị Loan chia sẻ.

Bên cạnh các thương hiệu lớn, mùa Trung thu năm nay còn ghi nhận sự tham gia ngày càng rõ nét của các cơ sở bánh địa phương. Không chỉ cạnh tranh về giá, những đơn vị này tập trung tạo khác biệt từ công thức, nguyên liệu, khẩu vị và khả năng điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Chị Phạm Thị Thảo Nguyên - đại diện Cửa hàng bánh TAMBA (Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba, phường Diên Hồng) cho hay, cơ sở chủ yếu tự sản xuất nên có thể chủ động từ công thức, nguyên liệu đến mẫu mã.

“Năm nay chúng tôi tập trung vào những dòng bánh ít ngọt, thay đổi một số hương vị để phù hợp với khách hàng trẻ. Giá cũng được tính toán ở mức vừa phải để khách dễ tiếp cận.

Khách thích ít ngọt, muốn thay đổi nhân bánh hay đặt số lượng riêng thì cơ sở có thể điều chỉnh. Mình không chỉ cạnh tranh bằng giá mà muốn tạo dấu ấn riêng từ chất lượng và hương vị” - chị Nguyên khẳng định.

Không chỉ thay đổi sản phẩm, cách thức kinh doanh cũng được các cửa hàng điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều cơ sở tăng cường bán hàng qua mạng xã hội, nhận đơn trước và giao tận nhà.

Hình thức này giúp người mua dễ tiếp cận sản phẩm, đồng thời giúp cửa hàng chủ động nguồn hàng, hạn chế tồn kho đối với những loại bánh có thời hạn sử dụng ngắn.

Nhiều mẫu hộp bánh Trung thu được đầu tư về hình thức, đáp ứng nhu cầu biếu tặng ngày càng đa dạng. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhu cầu mua bánh để biếu tặng cũng góp phần tạo nên sự đa dạng của thị trường. Bên cạnh giá bán và hương vị, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thiết kế hộp, màu sắc, họa tiết và cách sắp đặt sản phẩm, nhất là đối với các hộp quà dành tặng người thân, bạn bè, đối tác.

Chị Nguyễn Mỹ Duyên (phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, mỗi dịp Trung thu, chị thường mua bánh vừa để gia đình thưởng thức, vừa chuẩn bị quà cho người thân.

“Tùy năm mà tôi mua nhiều hay ít nhưng thường sẽ có bánh để cả nhà cùng ăn và một vài hộp để biếu. Khi chọn, tôi quan tâm trước hết đến loại bánh, số lượng và giá để phù hợp với nhu cầu” - chị Duyên nói.

Người tiêu dùng lựa chọn bánh Trung thu với nhiều mẫu mã, hương vị và mức giá. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong bối cảnh sản phẩm ngày càng đa dạng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường trong thời điểm cận Tết Trung thu.

Các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm bán bánh Trung thu; chú trọng nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, giá bán và các quy định về an toàn thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Hoài

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng.