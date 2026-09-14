Thị trường bánh Trung thu 2026: Đa dạng phân khúc, nhiều lựa chọn về giá và hương vị

Thị trường bánh Trung thu 2026 ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu và hệ thống bán lẻ với danh mục sản phẩm đa dạng, từ bánh lẻ giá dễ tiếp cận đến các dòng cao cấp phục vụ nhu cầu thưởng thức và biếu tặng.

Đa dạng sản phẩm, phân khúc giá

Mùa Trung thu năm nay, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN triển khai chương trình “Mang Hội Trăng Trở Về” tại gần 5.300 điểm bán trên toàn quốc. Song hành với chuỗi hoạt động mùa trăng, MAMA HY, thương hiệu bánh kẹo thuộc WinCommerce, giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu với các hương vị quen thuộc như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh và những lựa chọn mới như lava cà phê & sôcôla tan chảy, lava trứng chảy hay sen cốm nếp dẻo sữa dừa.

WinMart/WinMart+/WiN triển khai chương trình “Mang Hội Trăng Trở Về” trên toàn hệ thống.

Theo tiêu chí “Tươi ngon tròn vị”, bánh Trung thu MAMA HY chú trọng lớp vỏ mỏng mềm, nhân đầy đặn, mịn và độ ngọt vừa phải. Giá bán từ 55.000-75.000 đồng/chiếc; hộp 4 bánh có giá từ 220.000-300.000 đồng/hộp.

Tại Lotte Mart, mùa Trung thu 2026 cũng đánh dấu việc hệ thống này gia nhập thị trường bánh Trung thu nhãn hàng riêng. Dòng bánh nhãn hiệu riêng của Lotte Mart gồm 5 hương vị: Lava Sô-cô-la, Thập cẩm, Dừa sợi & Hạnh nhân, Hạt sen & Long nhãn và Mochi Đậu đỏ.

Sản phẩm được giới thiệu ở phân khúc giá bình dân đến trung cấp, với bánh lẻ từ 65.000-77.000 đồng/chiếc. Hộp 2 bánh có giá 142.000 đồng và hộp 4 vị có giá 278.000 đồng.

Bên cạnh dòng nhãn hàng riêng, Lotte Mart cũng cung cấp các sản phẩm bánh Trung thu của những thương hiệu đối tác. Phân khúc hộp quà biếu có nhiều mức giá, từ 390.000 đồng/hộp như Hữu Nghị Thanh Nguyệt Phú Quý đến 1,5 triệu đồng/hộp như Kinh Đô Trăng Vàng Quế Hoa Vọng Nguyệt. Với các đơn hàng số lượng lớn, Lotte Mart áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 15%.

Trong khi đó, hệ thống đại siêu thị GO! triển khai chương trình “Chọn GO! - Trọn GU Mùa Đoàn Viên” từ ngày 13/8 đến 25/9/2026, giới thiệu hơn 350 mẫu bánh Trung thu với nhiều mẫu mã, hương vị, trọng lượng và mức giá.

So với năm trước, GO! bổ sung thêm nhiều dòng bánh Trung thu cao cấp với các hương vị như cua hoàng đế sốt Singapore, tôm hùm sốt tiêu đen. Các dòng nhân hiện đại cũng được chú trọng với trà sữa trân châu hay sữa chua cranberry.

Dòng bánh Trung thu GO! Homemade tiếp tục được giới thiệu với 26 loại bánh. Giá bánh lẻ GO! Homemade từ 29.000 đồng/bánh; một số sản phẩm có mức giá đồng 69.000 đồng và 79.000 đồng. Hộp bánh có giá từ 270.000 đồng/hộp.

Ngoài ra, tại GO! còn có các dòng bánh Trung thu của những thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị với giá từ 38.000-150.000 đồng/bánh. Bánh hộp có mức giá từ khoảng 150.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/hộp.

Thương hiệu lớn mở rộng lựa chọn

Thương hiệu bánh Trung thu Kinh Đô (thuộc Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam) tiếp tục duy trì danh mục sản phẩm lớn trong mùa Trung thu 2026, với hơn 80 sản phẩm, bao phủ nhiều phân khúc, từ các bộ sưu tập cao cấp dành cho biếu tặng, các sản phẩm mới hướng tới người tiêu dùng trẻ đến những dòng bánh Trung thu truyền thống.

Nhiều loại bánh Trung thu bày bán tại siêu thị Lotte Mart.

Theo thông tin từ Kinh Đô, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, nhân công, bao bì và biến động nguồn cung tạo áp lực, giá bánh Trung thu của thương hiệu này được điều chỉnh trung bình khoảng 2-3%. Hầu hết các sản phẩm Trăng Vàng giữ nguyên giá bán.

Kinh Đô cho biết người tiêu dùng có thể tìm mua sản phẩm tại gần 100.000 điểm bán trên toàn quốc và các nền tảng thương mại điện tử.

Cùng với hoạt động phân phối, thương hiệu này triển khai chiến dịch “Bảo tàng Ký ức Trung thu”, cho phép người tiêu dùng chia sẻ ký ức Trung thu thông qua mã QR trên hộp bánh hoặc fanpage Kinh Đô. Đây cũng là năm Kinh Đô giới thiệu bộ phim ngắn sử dụng công nghệ AI để tái hiện ký ức Trung thu của nhiều thế hệ.

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ cũng tăng cường đưa bánh Trung thu vào hệ thống phân phối và đa dạng hóa lựa chọn sản phẩm. WinMart/WinMart+/WiN hiện có gần 5.300 điểm bán trên cả nước sau khi mở mới 668 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm 2026.

Song song với mở rộng mạng lưới, doanh thu thuần lũy kế 7 tháng đầu năm của WinCommerce đạt 27.201 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ.

Mùa Trung thu năm nay, các nhà bán lẻ không chỉ tập trung vào bánh truyền thống mà còn đưa ra nhiều sản phẩm có hương vị mới, dòng bánh nhãn hàng riêng và các hộp quà ở nhiều mức giá. Từ bánh lẻ có giá vài chục nghìn đồng đến các hộp quà cao cấp trên 1 triệu đồng, thị trường cung cấp nhiều lựa chọn cho nhu cầu thưởng thức và biếu tặng trong dịp Trung thu 2026.