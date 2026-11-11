Thị trường bán tải điện ra sao khi Tesla Cybertruck dừng sản xuất?

CEO Elon Musk cho biết hãng sẽ tăng sản lượng Tesla Cybertruck tại nhà máy ở Austin, bang Texas (Mỹ), nhằm đáp ứng lượng đơn hàng tồn đọng trước khi tháo dỡ dây chuyền lắp ráp vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/2027. Theo ông, việc dừng sản xuất mẫu bán tải điện này sẽ giúp Tesla dành thêm năng lực sản xuất cho mẫu robotaxi Cybercab.

Những khó khăn của thị trường bán tải điện

Không chỉ Tesla, các đối thủ tại Mỹ cũng gặp nhiều trở ngại với dòng xe này. Dù doanh số Cybertruck còn khá khiêm tốn, mẫu xe vẫn bán chạy hơn các dòng bán tải thuần điện của General Motors (GM) và Ford. Trước đó, các nhà sản xuất ôtô tại Detroit từng kỳ vọng những phiên bản chạy điện của các mẫu bán tải cỡ lớn, vốn là dòng xe mang lại lợi nhuận chủ lực, sẽ trở thành sản phẩm ăn khách.

Các nhà sản xuất ôtô tại Detroit từng kỳ vọng những phiên bản chạy điện của các mẫu bán tải cỡ lớn, vốn là dòng xe mang lại lợi nhuận chủ lực, sẽ trở thành sản phẩm ăn khách. Tuy nhiên, sự thật lại khiến nhiều thương hiệu điêu đứng.

Đầu thập niên 2020, GM, Ford và Stellantis, tập đoàn sở hữu thương hiệu Ram, đẩy mạnh phát triển bán tải điện một phần nhằm đón đầu sự cạnh tranh từ Tesla và Rivian. Trong nhiều thập kỷ, các hãng xe Mỹ đã xây dựng lượng khách hàng trung thành nhờ liên tục cải thiện công suất động cơ và khả năng kéo tải của những mẫu bán tải.

Tuy nhiên, công thức thành công với xe sử dụng động cơ đốt trong lại không dễ dàng áp dụng cho xe điện. Thứ nhất là giá bán cao do chi phí sản xuất bộ pin dung lượng lớn. Chẳng hạn, Chevrolet Silverado EV của GM có giá khởi điểm 61.900 USD, trong khi phiên bản sử dụng động cơ xăng có giá từ 38.600 USD.

Các thách thức đối với thị trường bán tải thuần điện bao gồm giá bán quá cao so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, cũng như tính linh hoạt kém hơn trong các tác vụ quen thuộc tại Mỹ như kéo tải hay chuyên chở hàng hóa.

Thứ hai, những mẫu xe này vẫn gặp khó khăn khi thực hiện các tác vụ vốn là thế mạnh của bán tải truyền thống, chẳng hạn kéo rơ-moóc chở ngựa hoặc vận chuyển thiết bị hạng nặng. Đặc biệt hơn, khách hàng không muốn phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu một chiếc xe có khả năng sử dụng kém linh hoạt hơn.

Lời giải nào cho bài toán bán tải điện?

Những khó khăn này cũng được Ford thừa nhận. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm ngoái, CEO Jim Farley giải thích quyết định dừng sản xuất Ford F-150 Lightning, phiên bản thuần điện của dòng bán tải F-150 nổi tiếng. Mẫu xe từng đạt kết quả tương đối tích cực trong vài năm đầu, nhưng nhu cầu sau đó suy giảm.

Sau khi thay thế cơ cấu thuần điện sang công nghệ EREV trên F-150 Lightning, Ford còn chuyển hướng sang một mẫu xe nhỏ hơn mang tên Fathom, vốn có mức giá dễ tiếp cận hơn với thị trường đại chúng.

Thay vì tiếp tục tập trung vào bán tải thuần điện cỡ lớn, Ford đang chuyển hướng sang một mẫu xe nhỏ hơn mang tên Fathom. Hãng dự kiến giới thiệu mẫu EV này vào cuối năm 2027, với giá khởi điểm khoảng 28.000 USD, thấp hơn đáng kể so với những mẫu xe điện cỡ lớn.

Các hãng xe cũng đang xem xét công nghệ hybrid như một giải pháp dung hòa giữa khả năng vận hành của xe điện và tính thực dụng mà khách hàng mua bán tải mong muốn. Stellantis dự kiến ra mắt một mẫu bán tải EREV vào năm 2027, qua đó giảm bớt những hạn chế về phạm vi hoạt động và khả năng sử dụng của xe thuần điện.

Việc Tesla chuẩn bị dừng sản xuất Cybertruck, cùng những động thái điều chỉnh chiến lược của Ford và các đối thủ, cho thấy phân khúc bán tải điện cỡ lớn đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với những dự báo ban đầu.

Việc Tesla chuẩn bị dừng sản xuất Cybertruck, cùng những động thái điều chỉnh chiến lược của Ford và các đối thủ, cho thấy phân khúc bán tải điện cỡ lớn đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với những dự báo ban đầu. Giá thành cao, khả năng kéo tải và tính thực dụng vẫn là những rào cản lớn khiến khách hàng chưa sẵn sàng chuyển từ bán tải động cơ đốt trong sang xe điện.