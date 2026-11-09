Thị trường bán lẻ Việt Nam hấp dẫn các nhà cung ứng từ Hoa Kỳ

Hệ thống trung tâm phân phối MM Mega Market Việt Nam (MM Mega Market). Nguồn ảnh: mmvietnam.com

Sự tăng trưởng trong thương mại song phương cùng sức mua tích cực tại các hệ thống bán lẻ đang mở thêm cơ hội để hàng hóa Hoa Kỳ tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, MM Mega Market Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh ra mắt chương trình “Taste of USA – Mỹ vị Hoa Kỳ 2026”. Chương trình diễn ra từ ngày 12 đến 25/11 tại 12 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, giới thiệu hơn 450 sản phẩm Hoa Kỳ thuộc nhiều nhóm ngành hàng như sữa và phô mai, thịt và gia cầm, trái cây tươi, các loại hạt và hải sản.

Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ cho thấy, thực phẩm nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ Hoa Kỳ, đang ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm. Không chỉ lựa chọn theo xuất xứ, người mua còn chú trọng chất lượng, nguồn gốc, quy cách đóng gói và mức giá phù hợp túi tiền.

Chị Mao Thị Kim Ngọc, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây (TP. Hồ Chí Minh), cho biết khi mua trái cây, chị thường ưu tiên các sản phẩm nhập khẩu có bao bì, nhãn mác và thông tin xuất xứ rõ ràng, trong đó, trái cây từ Hoa Kỳ là một trong những lựa chọn chị tin tưởng, đặc biệt là nho.

“Chất lượng sản phẩm và giá bán là những yếu tố quan trọng khi quyết định mua hàng. Tại chương trình hôm nay, một kg nho giảm từ 189.000 đồng xuống còn 139.000 đồng, rất hấp dẫn. Tôi cũng tranh thủ mua thêm nhiều mặt hàng khác có giá ưu đãi, vừa phù hợp nhu cầu tiêu dùng, vừa tiết kiệm đáng kể”, chị Mao Thị Kim Ngọc cho biết.

Ở góc độ nhà phân phối, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam và Big C Campuchia kiêm Trưởng khối kinh doanh BJC tại Việt Nam, cho biết hiện hệ thống đang kinh doanh gần 500 sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ, trải rộng ở nhiều ngành hàng. Năm 2025, doanh thu nhóm sản phẩm này đạt 8,3 triệu USD.

Đáng chú ý, nhóm thực phẩm tươi sống có xuất xứ từ Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 20% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật ở các sản phẩm như nho, cherry, việt quất và thịt gà đông lạnh. Đây là tín hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng trong nước đối với thực phẩm Hoa Kỳ.

“Không chỉ phục vụ khách hàng cá nhân, hệ thống bán lẻ còn mở rộng kênh tiếp cận cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ thông qua mạng lưới phân phối và nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống. Đây cũng là phân khúc có nhu cầu đa dạng về nguyên liệu, chất lượng và khả năng cung ứng ổn định, góp phần tăng trưởng thương mại sản phẩm Hoa Kỳ tại Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Toàn cho biết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Stephen Alexander Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Trưởng phái đoàn thương mại nông nghiệp của USDA đến Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ bảy của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông – thủy sản và lâm nghiệp Hoa Kỳ sang Việt nam đạt khoảng 5,6 tỷ USD, tăng 38% so với năm 2024. Năm 2026, tốc độ tăng trưởng kim ngạch tiếp tục ghi nhận mức ấn tượng.

Theo ông Stephen Alexander Vaden, trong số các đối tác thương mại nông nghiệp trên thế giới, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của nông sản Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến nhiều nhóm hàng như thịt bò, thịt lợn, gia vị, phô mai và các sản phẩm thực phẩm khác. Sự hiện diện của các chuỗi bán lẻ, nhà hàng quốc tế cùng khả năng đưa nguyên liệu nhập khẩu vào bữa ăn gia đình cũng góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ.

“Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 30 năm qua đã tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy thương mại nông sản. Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục mở rộng số lượng sản phẩm Hoa Kỳ trên các kệ hàng tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp Hoa Kỳ với các đối tác phân phối và người mua trong nước, ví dụ như các hệ thống bán lẻ hiện đại như MM Mega Market để tiếp tục đưa nông sản Hoa Kỳ đến người tiêu dùng Việt Nam”, ông Stephen Alexander Vaden chia sẻ.

Ở góc độ xúc tiến thương mại, ông Lucas Farrar, Điều phối viên Tiếp thị và Thương mại thuộc Cục Nông nghiệp và Thực phẩm California, nhận định Việt Nam là thị trường có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp của bang California. Ông cho biết, California có hơn 50 tổ chức, hội đồng và ủy ban ngành hàng đang tham gia các hoạt động xúc tiến, trong đó có việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm tại Việt Nam.

Theo ông Lucas Farrar, bên cạnh những chương trình giới thiệu sản phẩm như Taste of USA, việc tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước cũng rất cần thiết. Thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), nhà cung cấp và đối tác nhập khẩu có thể trao đổi cụ thể về nhu cầu thị trường, đặc tính sản phẩm và khả năng hợp tác thương mại.

Với quy mô dân số khoảng 102 triệu người, cùng sự phát triển của hệ thống phân phối hiện đại và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà cung cấp quốc tê, trong đó có Hoa Kỳ. Khi đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, cùng với mức giá phù hợp với từng phân khúc khách hàng, sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ sẽ có thêm cơ hội để gia nhập sâu hơn vào thị trường bán lẻ Việt Nam.

Thông qua hệ thống 12 trung tâm tham gia chương trình Taste of USA 2026, MM Mega Market kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa nhà cung cấp Hoa Kỳ với người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết, thông qua các hoạt động kết nối thương mại, hệ thống cũng thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt vào các thị trường tiềm năng, trong đó có Hoa Kỳ, qua đó vừa đa dạng thị trường tiêu dùng trong nước, vừa đưa hàng Việt hiện diện mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.