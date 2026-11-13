Thị trường bán lẻ mùa cuối năm: Kích cầu mua sắm, góp phần cho tăng trưởng

Các chương trình giảm giá sâu, khuyến mãi nhiều thu hút lượng lớn người dân quan tâm, mua sắm. Ảnh: S.X.

Săn khuyến mãi, kích cầu sức mua

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, nhu cầu chi tiêu cho gia đình tăng lên nên bà Nguyễn Thị Hồng Ngân (phường Tân Bình) phải cân nhắc kỹ hơn trong từng khoản mua sắm. Theo bà Ngân, các chương trình giảm giá, khuyến mãi được triển khai rộng khắp thời điểm này giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội mua hàng với mức giá hợp lý, giảm bớt áp lực chi tiêu.

“Tôi sẽ tranh thủ tìm mua những mặt hàng đang có ưu đãi, từ siêu thị, trung tâm thương mại đến các kênh mua sắm trực tuyến để tiết kiệm chi phí” - bà Ngân chia sẻ. Cùng chung tâm lý, bà Phạm Thị Ngà (phường Bình Trưng) cho biết khá bất ngờ trước số lượng chương trình ưu đãi được triển khai tại các siêu thị trong dịp này. Không chỉ giảm giá trực tiếp, nhiều mặt hàng còn được tặng quà, cộng điểm thưởng hoặc áp dụng ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên. “Có nhiều mặt hàng giá tốt nên tôi tranh thủ mua thêm những món gia đình đang cần. Những chương trình ưu đãi đa dạng như vậy giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm hứng thú khi mua sắm” - bà Ngà nói.

Trước dự báo sức mua tăng mạnh vào dịp cuối năm, các hệ thống bán lẻ chủ động tăng nguồn hàng, đa dạng chương trình ưu đãi và triển khai nhiều hình thức khuyến mãi. Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn cân nhắc chi tiêu, những chính sách giảm giá thực chất, bình ổn giá và bảo đảm chất lượng hàng hóa được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều chương trình ưu đãi được nối tiếp và triển khai trên diện rộng. Các nhà bán lẻ chủ động tăng nguồn hàng, đa dạng hình thức giảm giá, đồng thời, tạo thêm những chương trình hấp dẫn khách hàng.

Thống kê của Sở Công thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng hơn 14%; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 780 ngàn tỷ đồng, tăng 17,3% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kích thích sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Mở rộng không gian mua sắm, kết nối đa kênh

Không dừng lại ở các chương trình khuyến mãi riêng lẻ của từng nhà bán lẻ, TPHCM đang triển khai chiến dịch tổng kích cầu “Vibrant HCMC – Shopping Season 2026”. Điểm mới của chương trình là mở rộng quy mô kết nối, không chỉ tập trung vào hệ thống bán lẻ mà còn huy động sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực và địa bàn. Các thương nhân tham gia được áp dụng mức giảm giá tối đa 100% theo quy định về xúc tiến thương mại.

Chỉ sau 10 ngày phát động, chương trình đã kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn và gần 300 hoạt động tại các phường, xã, doanh nghiệp; thu hút hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ tham gia. Đáng chú ý, các doanh nghiệp đăng ký 150 chương trình khuyến mãi với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại cũng công bố những gói tín dụng tiêu dùng quy mô trên 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy sức mua.

Trên thị trường, nhiều chuỗi sự kiện mua sắm hàng hiệu giảm từ 30 – 80% như Sài Gòn Mega Sale, Vũng Tàu Mega Sale và City Sale sẽ được triển khai với nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện và hàng thể thao,… Ngoài các điểm bán trực tiếp, thương mại điện tử và livestream cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ và ngân hàng cũng tham gia kích cầu thông qua những ưu đãi về dịch vụ Internet, truyền hình, camera, 5G, thiết bị công nghệ, thanh toán số và dịch vụ tiêu dùng. Chương trình từng bước mở rộng lợi ích từ mua sắm hàng hóa sang sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Shopping Season là chương trình thường niên nhằm thúc đẩy mua sắm, kích cầu tiêu dùng, góp phần tăng trưởng lĩnh vực thương mại – dịch vụ và kinh tế thành phố. “Điểm khác biệt năm nay là chương trình không còn giới hạn trong các đợt khuyến mại riêng của ngành Công thương mà mở rộng thành hệ sinh thái kích cầu với sự phối hợp của nhiều Sở, ngành, trong đó có công thương, du lịch, văn hóa và thể thao. Các lĩnh vực liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để hình thành những sản phẩm, dịch vụ kết hợp, gia tăng sức hút đối với người dân và du khách” - ông Phương cho biết.

Kết nối điểm đến, kéo dài hành trình mua sắm

Ông Trần Công Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn: Phường Sài Gòn tập trung nhiều trung tâm thương mại, thương hiệu, cơ sở lưu trú, ẩm thực và dịch vụ lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động mua sắm gắn với tham quan, trải nghiệm và khám phá đô thị. Phường mong muốn mỗi điểm đến, cơ sở kinh doanh vừa là nơi mua sắm, sử dụng dịch vụ vừa trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của người dân và du khách. Qua đó, góp phần thu hút khách đến thành phố, kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và khuyến khích du khách quay trở lại. Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường Sài Gòn tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hệ thống phân phối và cơ sở kinh doanh tham gia chương trình; khuyến khích triển khai ưu đãi thiết thực, liên kết sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng phục vụ.

Kỳ vọng tăng chi tiêu, thúc đẩy tăng trưởng

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, các chỉ tiêu UBND thành phố giao cho ngành trong năm 2026, cơ bản có khả năng hoàn thành, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để tạo thêm động lực trong những tháng cuối năm, thành phố đẩy mạnh chương trình khuyến mại tập trung với 5 trụ cột: mua sắm gắn với du lịch, giải trí và trải nghiệm; thương mại điện tử; thanh toán số; kích cầu số và hỗ trợ tài chính. Chương trình có sự tham gia của nhiều sở, ngành, doanh nghiệp lớn, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại. Thành phố đồng thời kết hợp các hoạt động khuyến mại với truyền thông, marketing và ứng dụng nền tảng số để thu hút người dân, du khách đến mua sắm, du lịch và sử dụng dịch vụ. Một số chương trình khuyến khích tiêu dùng cũng đang được nghiên cứu triển khai. Sở kỳ vọng, các hoạt động này sẽ góp phần tăng trưởng doanh số thương mại, dịch vụ trên địa bàn khoảng 20%; riêng khối thương mại điện tử có thể tăng 50-60%.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó khu vực dịch vụ phải tăng trưởng 13,84%. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi những giải pháp đủ mạnh, cách làm đột phá và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thành phố đang tập trung kết nối, tích hợp các chương trình khuyến mãi, kích cầu của Sở, ngành và doanh nghiệp để gia tăng hiệu quả. Trong đó, các hoạt động mua sắm trực tuyến sẽ được kết nối với sự kiện văn hóa, du lịch, giải trí tổ chức trực tiếp. Ngược lại, những chương trình diễn ra tại các điểm bán và không gian công cộng cũng được mở rộng trên nền tảng số để tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Phụ nữ chung tay kích cầu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM: Với lực lượng chiếm hơn 50% dân số và trên 48% lực lượng lao động toàn thành phố, phụ nữ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy sức mua, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm mua sắm và trải nghiệm của khu vực. Hưởng ứng chương trình kích cầu của thành phố, Hội phát động mô hình “Phụ nữ số - tiêu dùng xanh – kích cầu số” trong hội viên, nữ doanh nhân và tiểu thương. Theo đó, vận động hội viên tham gia mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số; đồng thời kết nối phụ nữ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vào hệ sinh thái mua sắm, dịch vụ. Hội cũng hướng dẫn hội viên sử dụng ứng dụng “Vibrant HCMC” và “Thẻ thông hành số” (City Pass), khuyến khích mua sắm thông minh, tiết kiệm. Các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và ẩm thực đặc trưng được kết nối với chương trình; vận động doanh nghiệp tham gia khuyến mại, bảo đảm chất lượng và minh bạch giá cả. Đặc biệt, hoạt động kích cầu sẽ gắn với an sinh xã hội. Hội phấn đấu 168 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động kích cầu kết hợp phiên chợ nghĩa tình, vận động doanh nghiệp hỗ trợ phụ nữ nghèo, lao động khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần chăm lo Tết cho người dân.