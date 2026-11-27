Người dân mua sắm trong tháng khuyến mại. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Hàng chục nghìn doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu, kết hợp mua sắm với du lịch, giải trí và thanh toán số, tạo thêm động lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tăng trưởng kinh tế Thành phố.

Doanh nghiệp kích cầu, sức mua tăng trưởng tích cực

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hoạt động kinh doanh trên các hệ thống bán lẻ truyền thống và nền tảng thương mại điện tử đều tăng trưởng.

Theo ước tính của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hai sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỷ đồng, tăng 47,8%. Hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt 7.853 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Riêng tháng 12, doanh thu của các hệ thống được khảo sát dự tính đạt khoảng 36.208 tỷ đồng, mức cao nhất trong quý IV. Đáng chú ý, thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi đóng góp khoảng 81,6% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát.

Những con số này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang có sự chuyển dịch rõ nét. Bên cạnh hình thức mua sắm trực tiếp tại siêu thị, trung tâm thương mại, người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với việc đặt hàng trực tuyến, mua sắm qua livestream và thanh toán không tiền mặt.

Nhiều loại hàng hóa giảm sâu để kích cầu tiêu dùng. (Ảnh: CTV)

Không khí mua sắm sôi động cũng được ghi nhận tại nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại trong dịp Black Friday. Ngay từ tối 26/11, trước ngày cao điểm 27/11, lượng khách tại một số điểm bán đã tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Nhiều người tiêu dùng chủ động theo dõi giá, lựa chọn sản phẩm từ trước và chờ đến các chương trình giảm giá để mua sắm.

Chị Nguyễn Lan Anh, 25 tuổi, ngụ Phường Bình Trưng cho biết, đã dành riêng một khoản ngân sách cho dịp Black Friday năm nay để mua những món đồ yêu thích. Do lượng người đông nên quá trình mua sắm phải chờ đợi và lựa mẫu lâu nhưng trong không khí sôi động này bản thân vẫn thấy vui.

Cùng với nhu cầu mua sắm tăng lên, quy mô các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng cũng được Thành phố mở rộng. Theo Sở Công thương, trong quý IV/2026 có khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại. Các doanh nghiệp triển khai khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà cùng 61 chương trình khuyến mại may rủi.

Kích cầu tiêu dùng hàng hóa cũng sẽ có tác động đến nhiều lĩnh vực khác như: du lịch, y tế, ẩm thực,... (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố đồng thời kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại và 16 kênh livestream bán hàng. Tổng lượng người tham gia, tiếp cận các hoạt động của chương trình ước khoảng 7,8 triệu lượt. Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu đạt khoảng 32.392 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng; giao dịch qua các nền tảng thanh toán và thương mại điện tử đạt khoảng 19.859 tỷ đồng.

Hiệu quả của các chương trình cũng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác. Khi người dân và du khách tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ, nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển, vui chơi và sử dụng các dịch vụ cũng tăng theo. Qua đó, các hoạt động thương mại góp phần tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Kết nối tiêu dùng để tạo động lực tăng trưởng

Để khai thác hiệu quả dư địa thị trường mùa cao điểm, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề “Vibrant HCMC”. Điểm đáng chú ý của chương trình là định hướng kết nối hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số, thay vì triển khai các chương trình khuyến mại riêng lẻ.

Theo đó, Thành phố hướng đến liên kết hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, ngân hàng và các nền tảng công nghệ thành một hệ sinh thái tiêu dùng thống nhất.

Trong tháng 12, Sở Công thương triển khai chiến dịch truyền thông “Shopping Season in Vibrant HCMC”, với lễ kích hoạt tại công viên Lam Sơn, 5 cụm không gian trải nghiệm và hệ thống điểm chạm QR tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, địa điểm công cộng và đầu mối giao thông.

Người dân lựa chọn mua các sản phẩm tại một trung tâm mua sắm. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, các chương trình mua sắm được kết nối với nhiều sự kiện lớn như Festival OCOP, Vietnam Expo, Giải Marathon, Tuần lễ Du lịch và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027. Qua đó, Thành phố kỳ vọng kéo dài thời gian trải nghiệm của người dân, du khách, đồng thời gia tăng mức chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ.

Với quy mô kinh tế lớn, hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển cùng sự mở rộng của thương mại điện tử và thanh toán số, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để khai thác nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, để sức mua tăng trưởng bền vững, các chương trình khuyến mại cần đi cùng chất lượng hàng hóa, tính minh bạch về giá cả và quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa quan trọng. Khi sức mua được cải thiện, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia tăng đơn hàng, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan.