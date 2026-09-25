Thị trường bán lẻ Hà Nội: Sức mua tăng, thị trường mở rộng theo đô thị

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng năm 2026 đạt 5.235 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,4%, còn doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,1%.

Những con số này cho thấy đà tăng của chi tiêu không chỉ đến từ nhóm hàng hóa bán lẻ mà còn lan sang các lĩnh vực dịch vụ gắn với tiêu dùng và trải nghiệm.

Theo Savills, thu nhập trung bình của hộ gia đình tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng kép 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2036. Nếu diễn biến này được duy trì, quy mô thị trường tiêu dùng sẽ tiếp tục mở rộng, đồng thời tạo thêm dư địa cho các mô hình bán lẻ hiện đại.

Nguồn cung 1,7 triệu m², công suất đạt 89%

Tại Hà Nội, các chỉ số về nguồn cung và khai thác mặt bằng cũng cho thấy thị trường đang duy trì hoạt động tương đối tích cực.

Savills cho biết trong quý II/2026, tổng nguồn cung bán lẻ hiện đại tại Hà Nội đạt khoảng 1,7 triệu m². Công suất toàn thị trường đạt 89%, trong khi giá thuê gộp tầng trệt tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Mức công suất này cho thấy phần lớn diện tích bán lẻ hiện hữu đang được khai thác, trong khi mức tăng giá thuê cho thấy các vị trí có khả năng thu hút khách hàng vẫn duy trì giá trị trên thị trường.

Tuy nhiên, thị trường không còn được quyết định hoàn toàn bởi các vị trí trung tâm. Quá trình mở rộng đô thị đang làm thay đổi phân bố dân cư, nơi làm việc và các hoạt động tiêu dùng. Khi các khu đô thị mới hình thành cộng đồng cư dân đủ lớn, nhu cầu mua sắm, ăn uống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí cũng được kéo theo.

Điều này tạo ra sự thay đổi trong cách đánh giá hiệu quả của một mặt bằng bán lẻ. Lượng khách qua lại vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng quy mô và đặc điểm của cộng đồng dân cư xung quanh ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng duy trì doanh thu của các thương hiệu.

Đa trung tâm làm thay đổi bài toán mặt bằng

Khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với các thương hiệu cần vị trí có mức độ nhận diện cao và khả năng tiếp cận lượng khách lớn. Tuy nhiên, khi không gian đô thị mở rộng, các khu vực ngoài lõi trung tâm đang hình thành những điểm tập trung dân cư và hoạt động kinh tế mới.

Tại những khu vực này, sự kết hợp giữa nhà ở, văn phòng, trường học, dịch vụ và cộng đồng dân cư tạo ra nguồn cầu bán lẻ có tính thường xuyên hơn. Nhu cầu không chỉ tập trung vào mua sắm mà còn mở rộng sang ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ phục vụ đời sống hằng ngày.

Theo ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội, các dự án bán lẻ cần chú trọng hơn tới cơ cấu khách thuê, cách xây dựng điểm đến, không gian công cộng và trải nghiệm khách hàng.

Từ góc độ thị trường, điều này đồng nghĩa với việc cạnh tranh giữa các dự án không chỉ nằm ở vị trí hay diện tích mà còn ở khả năng thu hút đúng nhóm khách hàng và duy trì tần suất sử dụng.

Savills dẫn Starlake Tây Hồ Tây như một ví dụ về khu vực có sự hội tụ của cư dân, văn phòng, trường học, dịch vụ và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, xét trên xu hướng chung của Hà Nội, đây là một phần trong quá trình hình thành các cực tiêu dùng mới khi dân cư và hoạt động kinh tế dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Với nguồn cung khoảng 1,7 triệu m², công suất 89% và giá thuê tầng trệt tăng 3% trong quý II/2026, thị trường bán lẻ Hà Nội đang cho thấy sự kết hợp giữa sức mua tăng và khả năng hấp thụ mặt bằng. Trong giai đoạn tới, khi thu nhập tiếp tục cải thiện và cấu trúc đô thị thay đổi, sự phân bổ của nhu cầu tiêu dùng sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với nguồn cung mới và chiến lược phát triển mặt bằng bán lẻ.