Các dự án bán lẻ mới ngày càng mở rộng sang những khu đô thị đang hình thành. (Ảnh: Savills Việt Nam)

Theo Tóm lược thị trường Hà Nội quý III/2026 của Savills, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện đại tại Thủ đô đạt khoảng 1,8 triệu m², tỷ lệ lấp đầy đạt 90%. Giá thuê gộp trung bình tầng trệt tăng 3% so cùng kỳ năm trước.

Các dự án bán lẻ mới ngày càng mở rộng sang những khu đô thị đang hình thành, phản ánh sự phát triển của các cộng đồng dân cư, tòa nhà văn phòng hạng A và hệ thống tiện ích đi kèm.

Đối với các nhà bán lẻ, những khu vực này mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng bên ngoài các khu mua sắm đã định hình. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm, khả năng kết nối giao thông, đặc điểm khu vực phục vụ và mức độ phù hợp của cơ cấu ngành hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Một góc Lotte Tây Hồ. (Ảnh: HNV)

Starlake là một trong những khu vực hưởng lợi từ xu hướng này, với sự hiện diện của các dự án nhà ở, trường học quốc tế, cơ sở ngoại giao và môi trường thương mại ngày càng phát triển. Boulevard Shoppes sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ bán lẻ tại khu vực, trong bối cảnh nhiều dự án thương mại và khách sạn tiếp tục được triển khai.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông William Gramond, Giám đốc bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội cho biết, thị trường bán lẻ Hà Nội đang trở nên đa dạng hơn khi các khu thương mại và dân cư mới tiếp tục hình thành bên ngoài khu vực trung tâm truyền thống. Điều này mở ra cơ hội để các nhà bán lẻ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Ông William Gramond cảnh báo, việc lựa chọn đúng địa điểm và mô hình kinh doanh phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng. Theo đó, Starlake quy tụ cộng đồng nhân viên văn phòng, cư dân và cộng đồng quốc tế đã hình thành tại khu vực. Boulevard Shoppes được định hướng phát triển để đáp ứng đặc điểm này, với cơ cấu ngành hàng kết hợp giữa các nhu cầu thiết yếu hằng ngày, ẩm thực và phong cách sống.

“Trọng tâm của Savills là lựa chọn các thương hiệu có khả năng bổ trợ lẫn nhau và phù hợp với định hướng chung của dự án, qua đó hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng một khu thương mại đáp ứng nhu cầu thị trường trong quá trình Starlake tiếp tục phát triển”, ông William Gramond nói.

Mới đây, Savills Việt Nam đã được chỉ định làm đơn vị tư vấn cho thuê bán lẻ chủ chốt tại Boulevard Shoppes, Khu thương mại thuộc Dự án phát triển phức hợp mới của West Lake View, tọa lạc tại Khu đô thị mới Starlake, Hà Nội.

Theo đó, Boulevard Shoppes dự kiến cung cấp khoảng 4.700m² diện tích cho thuê thuần, nằm liền kề Boulevard Tower, tòa nhà văn phòng hạng A. Dự án dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2028, với định hướng quy tụ các thương hiệu thuộc lĩnh vực ẩm thực, đồ uống, phong cách sống, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tiện ích thiết yếu. Khu thương mại sẽ phục vụ nhu cầu của cộng đồng nhân viên văn phòng, cư dân và khách tham quan tại khu vực Starlake nói chung.

Có thể thấy, dự án này đã tiếp tục mở rộng sự hiện diện của Savills tại thị trường Hà Nội thông qua mô hình kết hợp giữa tòa nhà văn phòng hạng A và khu thương mại được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư và người làm việc tại khu vực lân cận.