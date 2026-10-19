Thị trường bán lẻ Hà Nội mở rộng nguồn cung, nhu cầu dịch chuyển về phía Tây

Theo Avison Young, trong quý III/2026, thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội tiếp tục mở rộng nguồn cung, cả tại khu vực trung tâm và các đô thị mới, trong khi nhu cầu thuê ngày càng dịch chuyển về phía Tây và Tây Hồ Tây.

Trong tháng 7/2026, Hanoi Centre chính thức khai trương, bổ sung hơn 41.000 m² diện tích bán lẻ cùng gần 200 thương hiệu tại khu vực trung tâm Thủ đô. Sang tháng 8, Vincom Plaza Đan Phượng đi vào hoạt động với quy mô gần 27.000 m², tiếp tục mở rộng nguồn cung bán lẻ hiện đại về phía Tây Hà Nội.

Ở nhóm nguồn cung tương lai, Hanoi Takashimaya S.C đã cất nóc vào cuối quý III/2026 và dự kiến khai trương vào mùa thu năm 2027. Trong khi đó, Thiso Mall Tây Hồ Tây tiếp tục được triển khai tại khu đô thị Starlake, với tổng diện tích khoảng 52.500 m².

Nhu cầu thuê mở rộng theo các cực đô thị mới

Về phía cầu, các nhà bán lẻ tiếp tục ưu tiên những khu vực có tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân cư nhanh. Phía Tây và Tây Hồ Tây đang nổi lên như những điểm tập trung mới của hoạt động bán lẻ hiện đại, nhờ quy mô dân cư ngày càng lớn, hạ tầng được cải thiện và nguồn cung mặt bằng đa dạng hơn.

Theo Avison Young, giá thuê mặt bằng bán lẻ trong quý III nhìn chung ổn định so với quý trước. Tại khu vực trung tâm, giá thuê dao động 50 - 230 USD/m²/tháng, trong khi khu vực ngoài trung tâm ở mức 20 - 80 USD/m²/tháng. Mặt bằng giá này cho thấy nhu cầu thuê vẫn tương đối ổn định tại các dự án có vị trí thuận lợi và khả năng thu hút khách tốt.

Hoạt động cho thuê tiếp tục được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các thương hiệu hiện hữu và nhu cầu tìm kiếm mặt bằng tại những khu vực có tốc độ phát triển đô thị cao. Các ngành hàng thời trang, F&B, siêu thị, giải trí và dịch vụ phục vụ gia đình tiếp tục là nhóm dẫn dắt nhu cầu thuê.

Bán lẻ hiện đại mở rộng khỏi khu vực lõi

Sự xuất hiện của Hanoi Centre và Vincom Plaza Đan Phượng, cùng các dự án Hanoi Takashimaya S.C và Thiso Mall Tây Hồ Tây trong tương lai, đang góp phần mở rộng không gian bán lẻ hiện đại của Hà Nội từ khu vực lõi sang các cực đô thị mới. Theo đó, nhu cầu thuê đang có xu hướng phân bổ lại, thay vì tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, vị trí, chất lượng dự án và khả năng thu hút khách vẫn là những yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh của từng mặt bằng.

Sự dịch chuyển này cũng góp phần hình thành hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng hơn tại các khu đô thị mới, đồng thời mở thêm dư địa cho các thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng tại những khu vực có tốc độ tăng dân cư nhanh.