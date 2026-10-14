Thị trường bán lẻ Đà Nẵng đón thêm khoảng 200.000m² sàn mới đến năm 2030

Thị trường bán lẻ Đà Nẵng đón thêm động lực từ AEON Mall

Theo Avison Young, tính đến hết quý III/2026, tổng diện tích thương mại bán lẻ cho thuê trên toàn thị trường Đà Nẵng đạt gần 176.000 m². Đáng chú ý, AEON Mall Đà Nẵng chính thức gia nhập thị trường trong quý này, bổ sung hơn 30.000 m² sàn và đánh dấu bước mở rộng mạng lưới đầu tiên của AEON tại khu vực miền Trung.

Nguồn cầu thuê mặt bằng bán lẻ tại Đà Nẵng hiện tập trung chủ yếu tại ba khu vực gồm phường Hải Châu, phường Thanh Khê và phường An Hải. Trong đó, khu vực trung tâm thương mại - tài chính tại Hải Châu và Thanh Khê chiếm khoảng 55% tổng nguồn cung. Đây là những khu vực có lợi thế về cộng đồng dân cư bản địa lâu đời, tập trung đông giới văn phòng, công sở và các hoạt động thương mại - dịch vụ. Trong khi đó, phường An Hải, nơi tập trung các khu du lịch biển và dự án căn hộ cao cấp, chiếm khoảng 30% tổng nguồn cung. Khu vực này hưởng lợi từ lượng khách du lịch lớn và nhu cầu chi tiêu của nhóm khách trung - cao cấp.

Theo Avison Young, nhu cầu thuê mặt bằng đang tiếp tục dịch chuyển theo hướng ưu tiên những mô hình bán lẻ gắn với trải nghiệm và đáp ứng trực tiếp nhu cầu đời sống đô thị. Ngành hàng F&B tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Theo sau là thời trang thể thao, athleisure, sản phẩm outdoor; nhóm sức khỏe và làm đẹp với các chuỗi nhà thuốc, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân; cùng nhóm siêu thị tiện ích và cửa hàng thực phẩm nhập khẩu.

Giá thuê cao nhất lên tới 68 USD/m²/tháng

Trong quý III/2026, giá thuê trung bình mặt bằng bán lẻ tại Đà Nẵng đạt khoảng 28 USD/m²/tháng. Tại các dự án nằm ở vị trí trung tâm và ven biển, giá thuê tiếp tục duy trì ở mức cao, với một số dự án ghi nhận mức 35 - 68 USD/m²/tháng.

Tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường dao động quanh mức 86%. Đáng chú ý, những khối đế bán lẻ và trung tâm thương mại sở hữu vị trí đắc địa, kết nối giao thông thuận tiện và được quy hoạch không gian tốt có tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Hoạt động cho thuê trong quý cũng cho thấy sự thay đổi rõ nét trong cơ cấu nhu cầu. Các mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm, không gian ẩm thực mở và chuỗi tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân đô thị ngày càng được ưu tiên.

Du lịch tiếp sức cho sức mua

Thị trường bán lẻ Đà Nẵng tiếp tục được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng của ngành du lịch. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành của Đà Nẵng tăng trưởng hai con số, qua đó tạo thêm động lực cho doanh số tại các khu thương mại. Đặc biệt, lượng khách quốc tế góp phần kích thích nhu cầu chi tiêu ở các phân khúc bán lẻ trung và cao cấp.

Trong bối cảnh đó, nguồn cung mới được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Từ nay đến năm 2030, thị trường Đà Nẵng có thể đón thêm khoảng 150.000 - 200.000 m² sàn bán lẻ.

Bước sang năm 2027, AEON Mall Hòa Xuân cùng hàng loạt khối đế bán lẻ tại các dự án căn hộ cao cấp ven sông Hàn được kỳ vọng trở thành nguồn cung quan trọng mới của thị trường. Đáng chú ý, AEON Mall Hòa Xuân và nhiều khối đế bán lẻ thuộc các dự án của Sun Group dọc sông Hàn đang từng bước hoàn thiện, dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm sau.

Nguồn cung mới, cùng sự gia tăng của dòng khách du lịch và nhu cầu tiêu dùng tại các khu đô thị cao cấp, được kỳ vọng tiếp tục nâng sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Đà Nẵng, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho các thương hiệu bán lẻ, F&B, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ trải nghiệm.