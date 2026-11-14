Thị trường bán lẻ 269 tỷ USD, dư địa lớn cho thực phẩm Việt

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) công bố, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 269 tỷ USD. Đây là thị trường có tiềm năng lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm trong nước.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%.

Các số liệu cho thấy thị trường nội địa tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả tổ chức hệ thống phân phối và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, năm 2025, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 5.100 tỷ đồng mỗi ngày cho lương thực, thực phẩm qua kênh bán lẻ, tương đương khoảng 1,88 triệu tỷ đồng cả năm, chiếm hơn một phần ba doanh thu bán lẻ hàng hóa của cả nước.

Từ quy mô tiêu dùng này, vấn đề đặt ra không chỉ là mở rộng thị trường mà còn là nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào hệ thống phân phối, để hàng thực phẩm sản xuất trong nước có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, mở rộng thị phần tại thị trường nội địa được xác định là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Ảnh: MOIT.

Tuy nhiên, việc đưa thực phẩm Việt Nam vào hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn gặp những khó khăn nhất định. Nhiều sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu nhưng chưa tiếp cận được hệ thống phân phối trong nước. Trong khi đó, các nhà bán lẻ vẫn có nhu cầu tìm kiếm nguồn hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng ổn định và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Phan Văn Chinh, có ba khoảng cách cần tháo gỡ, gồm khoảng cách về thông tin, chuẩn mực và niềm tin. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, chưa nắm rõ nhu cầu, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp của các hệ thống bán lẻ. Ở chiều ngược lại, nhà phân phối chưa có đầy đủ thông tin về những nguồn hàng chất lượng trong nước.

Bên cạnh đó, yêu cầu đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại không chỉ dừng ở chất lượng mà còn bao gồm tiêu chuẩn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn hàng hóa, bảo quản, giao nhận và tính liên tục của nguồn cung. Việc xây dựng quan hệ hợp tác công bằng, lâu dài giữa doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối, cùng với củng cố niềm tin của người tiêu dùng, cũng là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững thị trường thực phẩm trong nước.