Thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến vượt 1,6 nghìn tỷ USD

Dựa trên phân tích của các công ty nghiên cứu thị trường quốc tế, trong đó có TrendForce, báo cáo cho biết chip nhớ do Samsung Electronics và SK hynix sản xuất có thể chiếm hơn một nửa thị trường bán dẫn toàn cầu, trong bối cảnh lượng dữ liệu được xử lý bởi các hệ thống AI tăng mạnh.

Trước năm 2025, thị trường bán dẫn toàn cầu được dự báo chỉ vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, triển vọng đã được điều chỉnh tăng đáng kể khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ và Trung Quốc, vốn vận hành các trung tâm dữ liệu lớn, đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI. Báo cáo dự báo giá chip nhớ có thể ổn định từ năm 2027, song thị trường bán dẫn toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định, hướng tới quy mô khoảng 2 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh một số ý kiến trong ngành AI kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển công nghệ do lo ngại nguy cơ mất kiểm soát.