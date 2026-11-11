Thị trường bạc xuất hiện diễn biến chưa từng có

Giá bạc trong nước về ngang giá bạc thế giới

Thị trường bạc trong nước đang trải qua đợt giảm giá mạnh sau khi liên tục lập đỉnh hồi đầu năm. Đáng chú ý, không chỉ giảm sâu, giá bạc nội địa hiện còn đang áp sát giá thế giới, thậm chí có thời điểm thấp hơn giá bạc quốc tế sau khi quy đổi và tính thuế, phí.

Theo ghi nhận, bạc thỏi Phú Quý hiện được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 44,4 triệu đồng/kg. So với mức đỉnh 114,8 triệu đồng/kg hồi cuối tháng 1 năm nay, giá bạc đã giảm hơn 70 triệu đồng/kg, tương đương trên 61%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện giao dịch quanh ngưỡng 53 USD/ounce, giảm khoảng 68,7 USD/ounce, tương đương 56,45% so với mức 121,7 USD/ounce hồi đầu năm.

Như vậy, sau giai đoạn tăng nóng, giá bạc tại cả thị trường trong nước và quốc tế đều đã giảm mạnh. Tuy nhiên, điều khiến thị trường chú ý là khoảng cách giữa giá bạc trong nước và thế giới đã thay đổi đáng kể.

Trước đây, giá bạc trong nước thường cao hơn giá thế giới sau quy đổi. Có thời điểm, mức chênh lệch lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Người mua bạc trong nước vì thế phải trả thêm một khoản tiền đáng kể so với giá trị bạc tính theo thị trường quốc tế.

Nguyên nhân khiến giá bạc trong nước có thời điểm cao hơn nhiều so với thế giới chủ yếu gắn với tình trạng nguồn cung bạc vật chất hạn chế, trong khi nhu cầu mua bạc của người dân tăng mạnh. Khi lượng bạc có sẵn tại các đơn vị kinh doanh không đáp ứng kịp nhu cầu, giá bán trong nước được đẩy lên cao, tạo ra khoảng chênh lệch lớn với giá quốc tế.

Vậy nhưng, diễn biến hiện nay đã khác. Với mức giá 53 USD/ounce, bạc thế giới quy đổi tương đương khoảng 44,3 triệu đồng/kg, chưa bao gồm thuế và phí. Trong khi đó, bạc thỏi Phú Quý được bán ở mức 44,4 triệu đồng/kg. Hai mức giá gần như ngang bằng, thay vì chênh lệch hàng chục triệu đồng như từng diễn ra trước đây. Đáng chú ý, nếu tính thêm thuế, phí và các chi phí liên quan, giá bạc trong nước còn thấp hơn giá thế giới quy đổi. Đây là diễn biến bất thường đối với thị trường bạc trong nước.

Giá bạc trong nước ngang bằng giá thế giới

Giá bạc tiếp tục giảm?

Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa cơ bản tháng 10-2026, các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá bạc sẽ chịu áp lực giảm mạnh hơn sau khi tăng vượt trội so với vàng trong năm nay.

Theo WB, giá bạc trung bình được dự báo đạt 70 USD/ounce trong năm 2026, tăng gần 76% so với năm ngoái. Tuy nhiên, sau mức tăng mạnh này, giá bạc được dự báo sẽ giảm hơn 11%, xuống còn 62 USD/ounce vào năm 2027 và tiếp tục giảm 6,5%, xuống 58 USD/ounce vào năm 2028.

Mặc dù dự báo giá vàng và bạc sẽ giảm trong hai năm tới, WB cho rằng giá của kim loại quý này vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử. Những yếu tố hỗ trợ chính vẫn là tình hình bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư.

Đối với nhóm kim loại quý nói chung, WB dự báo chỉ số giá sẽ tăng gần 40% trong năm nay, trước khi giảm 8,3% vào năm 2027 và tiếp tục giảm 6% trong năm 2028. Dù vậy, mặt bằng giá kim loại quý vẫn được dự báo cao hơn gấp 3 lần so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019.

Đánh giá về diễn biến thị trường bạc, WB cho biết, giá kim loại này đã giảm 14% trong quý III năm nay. Nguyên nhân được chỉ ra là tình trạng khan hiếm bạc vật chất trên thị trường đã giảm bớt, trong khi lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu đầu tư.

Trong thời gian tới, giá bạc duy trì ở mức cao có thể khiến các doanh nghiệp công nghiệp tìm cách giảm lượng bạc sử dụng trong sản xuất. WB đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực năng lượng mặt trời, nơi bạc được sử dụng trong các ứng dụng quang điện.

Theo đó, các nhà sản xuất đang ngày càng chú trọng cải thiện hiệu suất sử dụng bạc, đồng thời tìm cách thay thế kim loại quý này bằng các vật liệu kim loại gốc đồng trong một số ứng dụng. Nếu xu hướng này tiếp tục, nhu cầu bạc từ ngành năng lượng mặt trời có thể giảm, qua đó tạo thêm áp lực lên giá.

Không chỉ lĩnh vực công nghiệp, giá bạc cao cũng được dự báo ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ đồ trang sức và các sản phẩm chế tác từ bạc. Khi giá nguyên liệu tăng, chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm cũng tăng theo, khiến người tiêu dùng có thể hạn chế mua sắm.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu bạc trong một số lĩnh vực vẫn được dự báo tăng. WB cho rằng các ngành điện tử, trung tâm dữ liệu, ứng dụng ô tô và cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ tiếp tục cần sử dụng bạc, qua đó tạo nguồn hỗ trợ cho thị trường.

Về nguồn cung, sản lượng khai thác bạc được dự báo chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, hoạt động tái chế được kỳ vọng mở rộng khi giá bạc ở mức cao khuyến khích người tiêu dùng và nhà sản xuất thu hồi nhiều bạc phế liệu hơn. Theo WB, nguồn cung tăng từ hoạt động tái chế, kết hợp với nhu cầu suy yếu, sẽ từng bước làm giảm tình trạng khan hiếm bạc trên thị trường đến năm 2028.