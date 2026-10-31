Thị trường 100 triệu dân thành bệ đỡ tăng trưởng, hàng Việt đặt mục tiêu 14.000 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng 2 con số

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III/2026 ước đạt 2 triệu tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung chín tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5,9 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Cục Thống kê lưu ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng năm 2026 duy trì tăng trưởng 2 con số, nhưng chỉ cao hơn mục tiêu tối thiểu đặt ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng 2 con số. Ảnh: DMS

Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng của dịch vụ lưu trú và ăn uống 16,7%.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng đến mức tăng thực của chỉ tiêu này. Do đó, ngành dịch vụ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 có thể đạt mục tiêu tăng 13-15% đặt ra trong Nghị quyết số 01/2026/NQ-CP.

Trong một báo cáo của Bộ Công Thương đã nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, xuất khẩu gặp thách thức, việc xác định thị trường nội địa với gần 100 triệu dân là thị trường mục tiêu trở thành một chiến lược phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

Thị trường nội địa là bệ đỡ vững chắc, là động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước và giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, đa dạng hóa kênh tiêu thụ và xây dựng thương hiệu Việt với người tiêu dùng Việt.

“Việc kích cầu tiêu dùng, tăng cường sức mua của người dân và doanh nghiệp được coi là giải pháp kinh tế vĩ mô trọng tâm để thúc đẩy tổng cầu”, Bộ Công Thương cho hay.

Mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14 - 15%/năm

Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2069, phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái hàng Việt có chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng kết nối đồng bộ từ sản xuất đến phân phối, tiêu dùng. Cùng với mục tiêu gia tăng tỷ lệ hàng Việt trên thị trường nội địa, các giải pháp được đặt ra nhằm mở rộng kênh phân phối, nâng cao năng lực doanh nghiệp, củng cố niềm tin người tiêu dùng và đưa thị trường trong nước trở thành động lực đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng “02 con số” của nền kinh tế.

Chương trình đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14 - 15%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, đến năm 2030 đạt khoảng 13.500 - 14.000 nghìn tỷ đồng (13,5 - 14 triệu tỷ đồng).

Mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14 - 15%/năm. Ảnh: DMS

Cùng với mở rộng quy mô thị trường, tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước được đặt mục tiêu đạt trên 80%; tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%.

Tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt Nam trong một số ngành sản xuất phấn đấu đạt bình quân 65 - 75% tổng nhu cầu thị trường nội địa; doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt tăng bình quân 12 - 15%/năm.

Các mục tiêu cũng tập trung vào mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Theo đó, trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung - cầu hàng Việt theo ngành hàng ưu tiên hằng năm; tổ chức “Tuần lễ hàng Việt vì người Việt” định kỳ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng nông thôn.

Ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam; tối thiểu 100 doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu tiên phong.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chương trình đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao quát từ truyền thông, phát triển hệ thống phân phối đến nâng cao năng lực doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng.

Trọng tâm đầu tiên là triển khai chiến dịch truyền thông quốc gia “Hàng Việt vì người Việt”, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp Việt và thông tin về chất lượng, nguồn gốc, địa chỉ mua hàng.

Ở khâu phân phối, Chương trình thúc đẩy phát triển các gian hàng Việt Nam chuyên ngành trên sàn thương mại điện tử, mô hình bán lẻ đa kênh, livestream thương mại và chuỗi cung ứng hàng Việt; tăng cường kết nối cung - cầu ở quy mô quốc gia, vùng và địa phương, ưu tiên kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với hệ thống phân phối hiện đại.

Các điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng Việt tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay, khu du lịch cũng được khuyến khích phát triển, góp phần mở rộng xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch và dịch vụ. Chương trình đồng thời khuyến khích sử dụng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam trong khu vực công theo quy định.

Chương trình cũng đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thương mại trong nước, chất lượng sản phẩm, phân phối, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, nền tảng số hàng Việt Nam được định hướng là lớp liên thông, xác thực dữ liệu, kết nối với các cơ sở dữ liệu của Nhà nước và nền tảng thương mại; đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại tại vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.