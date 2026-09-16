Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từ 21/9 - 2/10/2026

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 21/9 - 2/10/2026.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BTGTW, ngày 22/8/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên hệ thống thông tin tuyên giáo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 63-CV/BTGTU, ngày 9/9/2026 về việc tham gia Cuộc thi. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn công tác hiện nay, nhằm bảo đảm chất lượng cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức. Cụ thể, thời gian thi được chuyển từ ngày 14/9 - 25/9/2026 sang ngày 21/9 - 2/10/2026.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm thông tin, điều chỉnh kế hoạch và tiếp tục triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc thi theo thời gian đã được điều chỉnh.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.pdf