Thi trực tuyến 'Tìm hiểu lịch sử Công đoàn Điện lực Việt Nam'

Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động đang công tác tại các đơn vị trong ngành điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến; nội dung tập trung vào quá trình hình thành, các dấu mốc lịch sử và sự phát triển của tổ chức Công đoàn ngành điện; các kỳ đại hội, sự kiện và thành tựu tiêu biểu của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc thi tìm hiểu vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn tiêu biểu cùng trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống của cán bộ công đoàn và người lao động.

Người tham gia có thể thi trực tiếp trên nền tảng website hoặc quét mã QR do Ban tổ chức cung cấp để đăng ký thông tin và thực hiện bài thi thông qua sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối Internet.

Thời gian dự thi từ 9 giờ ngày 16/11/2026 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 29/11/2026. Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026. Theo cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải cho 11 giải tập thể và 16 giải cá nhân.