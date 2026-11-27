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Từ năm 1942, tháp đồng hồ của nhà thờ Notre-Dame de l'Assomption đều đặn phát một bài thánh ca có từ thế kỷ VIII, cứ 15 phút một lần, suốt cả ngày lẫn đêm. Riêng trong khoảng thời gian từ 22h đến 7h sáng hôm sau, chuông reo 37 lần, với tổng cộng hơn 700 tiếng chuông riêng lẻ.

Với những cư dân gắn bó lâu năm, âm thanh này là một phần di sản văn hóa của Pháp. Họ cho rằng những người mới chuyển đến đáng lẽ phải tìm hiểu kỹ về đặc điểm của thị trấn trước khi quyết định sinh sống tại đây. Trong khi đó, những người sống gần nhà thờ cho biết điều họ mong muốn đơn giản chỉ là có được một giấc ngủ yên tĩnh.

Nỗ lực chấm dứt tiếng chuông đã không thành công. Cuộc bỏ phiếu về việc có tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống chuông hay không chỉ thu hút 749 trong tổng số 5.515 cư dân tham gia. Trong đó, khoảng 75% số phiếu ủng hộ việc tiếp tục rung chuông.

Hệ thống gồm 6 quả chuông, tách biệt với 3 quả chuông chính của nhà thờ, được lắp đặt vào tháng 9.1942. Các quả chuông phát một bài thánh ca do Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort sáng tác. Ông là một linh mục người vùng Bretagne, từng đi qua La Garnache vào năm 1711.

Tháp chuông là một hệ thống cơ khí phức tạp, gồm các lò xo và bánh răng, sử dụng búa để gõ vào các quả chuông. Đây là một trong số ít hệ thống cùng loại còn tồn tại ở Pháp và được mô tả là khá dễ hư hỏng.

Cứ đến phút thứ 15 mỗi giờ, chuông lại ngân 1/4 bài thánh ca; đến phút thứ 30 là một nửa bài và phút thứ 45 là 3/4 bài. Khi đồng hồ điểm đúng giờ, toàn bộ giai điệu lại vang lên, kèm theo tiếng chuông báo giờ.

Mỗi đoạn thánh ca chỉ kéo dài vài giây. Tuy nhiên, với những người muốn có một giấc ngủ trọn vẹn, đặc biệt trong những đợt nắng nóng khi phải mở cửa sổ suốt đêm, âm thanh lặp đi lặp lại này thực sự trở thành nỗi ám ảnh.

“Từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng, chuông reo 726 lần. Vào mùa hè, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc chịu nóng hoặc nghe tiếng chuông và không ngủ được. Thật chẳng dễ chịu chút nào”, một cư dân phản ánh.

Một chiến dịch kiến nghị, thu thập hàng chục chữ ký cùng thư ủng hộ đã được những người phản đối phát động. Tất cả được gửi đến tòa thị chính để đề nghị tắt chuông vào ban đêm.

Ông François Petit, cựu thị trưởng thị trấn, là một trong những người kiên quyết bảo vệ việc duy trì tiếng chuông nhà thờ. Ông không đồng tình với những ý kiến phản đối và cho rằng những người mới chuyển đến cần tìm hiểu về đặc điểm của địa phương trước khi lựa chọn nơi sinh sống.

Theo ông, hệ thống chuông cùng âm thanh ngân vang của nó là một phần lịch sử của thị trấn. Dù đồng hồ thường xuyên chạy sai giờ và gặp trục trặc, việc dừng hoạt động của hệ thống không hề đơn giản. "Nó có các lò xo và quả tạ mà không thể dễ dàng dừng lại được", ông nói.

Một cư dân La Garnache khác cũng đồng tình: “Thật tốt khi chuông reo suốt cả ngày. Đó là một phần di sản của Pháp.”

Tranh cãi tại La Garnache là vụ việc mới nhất trong hàng loạt xung đột liên quan đến “ô nhiễm tiếng ồn” ở vùng nông thôn Pháp, nơi cư dân lâu năm và những người mới chuyển đến thường có quan điểm khác biệt về môi trường sống.

Năm 2019, một tòa án Pháp đã ra phán quyết cho phép chú gà trống Maurice tiếp tục gáy, sau khi những người sở hữu nhà nghỉ dưỡng trên đảo Île d'Oléron, ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Pháp, khởi kiện nhằm buộc chú gà này phải im lặng.

Hai năm sau, Quốc hội Pháp thông qua đạo luật về “di sản cảm quan”, nhằm “định nghĩa và bảo vệ di sản cảm quan của vùng nông thôn Pháp”. Đạo luật này còn được gọi là “luật Maurice”, theo tên chú gà trống từng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trước đó, nhiều vụ kiện liên quan đến tiếng ếch kêu, tiếng ngỗng ồn ào và mùi phân chuồng cũng đã xảy ra. Tại vùng Provence, một số du khách thậm chí yêu cầu thị trưởng thị trấn Beausset tìm cách chấm dứt tiếng ve sầu.

Năm 2024, các quy định này tiếp tục được củng cố bằng một đạo luật bổ sung. Theo đó, nếu một hoạt động, tiếng ồn hoặc mùi đặc trưng ở vùng nông thôn đã tồn tại trước khi cư dân chuyển đến sinh sống và không trở nên nghiêm trọng hơn, họ không thể đưa ra khiếu nại pháp lý về những phiền toái phát sinh từ các yếu tố này.