Thị trấn mất tích 700 năm dưới đáy biển, hé lộ truyền thuyết tiếng chuông bí ẩn

Trong quá khứ, Shipden từng là một thị trấn trù phú nằm bên bờ biển phía bắc Norfolk. Tuy nhiên, vào thế kỷ 14, vùng đất này sụp đổ và biến mất dưới những con sóng, để lại đằng sau lời đồn bí ẩn liên quan đến tiếng chuông trong nhà thờ.

Thợ lặn cùng nhóm của mình đã khám phá thị trấn cổ dưới đáy biển. Ảnh: Jam Press

Trong đợt khảo sát mùa hè mới đây, nhóm thợ lặn đã phát hiện và ghi lại 25 cấu trúc do con người tạo ra dưới đáy biển ngoài khơi Cromer, Norfolk (Anh).

Những gì được tìm thấy gồm một dãy công trình bằng đá lửa. Một số cấu trúc vẫn còn cao từ 8 đến 10 lớp đá, dù đã nằm dưới biển nhiều thế kỷ. Những dấu tích này thuộc Shipden, thị trấn thời Trung cổ bị Biển Bắc nhấn chìm khoảng 700 năm trước.

Vào năm 1086, Shipden có khoảng 117 cư dân, 1 bến cảng và 2 nhà thờ. Khoảng từ thế kỷ 13 đến 14, tên Shipden dần không còn xuất hiện trong các tài liệu, thay vào đó là tên Cromer, theo Yahoo news.

Qua nhiều thế kỷ, biển liên tục xói mòn và lấn vào đất liền, khiến khu dân cư Shipden dần biến mất. Một trong những trận bão lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xảy ra vào tháng 1/1362.

Nhà sử học địa phương đã hình dung Cromer trông như thế nào cách đây hàng trăm năm. Ảnh: Jam Press

Đáng chú ý, nhóm thợ lặn không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào về nhà thờ St Peter, từng được kể trong truyền thuyết là nơi lưu giữ chiếc chuông vẫn vang lên tiếng vọng từ đáy sâu.

"Những người lớn lên ở Cromer như chúng tôi từ lâu đã quen thuộc với câu chuyện về nhà thờ. Phát hiện mới đánh dấu bước tiến lớn cho thấy truyền thuyết dân gian có thể không chính xác", Peter Stibbons, Bảo tàng Cromer, chia sẻ.

Các nhà nghiên cứu đang xem xét khả năng nhà thờ từng nằm ở vị trí khác.

Thợ lặn trưởng Nick Schiller cho biết, ban đầu nhóm chỉ tập trung tìm kiếm xác tàu Victoria bị đắm vào tháng 8/1888, nhưng việc vô tình hỗ trợ nghiên cứu về Shipden lại trở thành một "món quà bất ngờ" đầy giá trị.

Hình ảnh thu được trong chuyến lặn cũng được sử dụng để dựng mô hình 3D các dấu tích dưới đáy biển. Nhóm nghiên cứu cho biết những giả thuyết và bản dựng về Shipden sẽ được công bố trực tuyến trong những tháng tới.