Thi tốt nghiệp thực hành bay thành công cho học viên phi công quân sự

Đại tá Nguyễn Trường Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân tặng hoa chúc mừng học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thi tốt nghiệp thực hành bay

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn ở môi trường học tập, huấn luyện mới, Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân, đơn vị đóng quân ở Sân bay Phan Thiết đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là học viên thực hành bay tốt nghiệp. Triển khai đồng bộ các mặt bảo đảm cho ban bay, hạ quyết tâm bay chính xác, tổ chức bay chặt chẽ, đúng Điều lệ bay và điều lệ các chuyên ngành.

Lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Không quân và Trung đoàn 915 chụp ảnh lưu niệm với học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thi tốt nghiệp thực hành bay

Quá trình thực hiện các nội dung thi thực hành, học viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, quyết tâm cao; trung thành với yếu lĩnh, động tác, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ thi tốt nghiệp thực hành bay, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao.

Đây là tiền đề quan trọng để học viên tốt nghiệp ra trường, trở thành những phi công quân sự có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc tổ chức thành công thi tốt nghiệp thực hành bay cho học viên phi công quân sự Khóa 48 chuyển loại tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực huấn luyện, đào tạo phi công quân sự và sự ổn định, vững chắc của Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân, đơn vị đóng quân ở Sân bay Phan Thiết trong công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay.