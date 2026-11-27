Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát, siết chặt việc bố trí nhân sự và tăng cường kiểm soát các khâu tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Đây là những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT được Bộ đăng tải ngày 26/11 để lấy ý kiến góp ý.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 cơ bản giữ ổn định như năm 2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào quy trình tổ chức, hướng tới tăng cường an ninh, an toàn và bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2027, đề xuất siết chặt quy trình nhằm nâng cao an toàn cho kỳ thi. (Ảnh minh họa: moet.gov.vn)

Đề xuất lắp camera giám sát tại các điểm thi

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu bổ sung hệ thống camera tại điểm thi. Camera phải được bố trí bảo đảm bao quát, ghi nhận đầy đủ hình ảnh trong quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh và hoạt động của giám thị; việc vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi.

Đáng lưu ý, dự thảo quy định không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài. Quy định này nhằm kiểm soát hoạt động giám sát, đồng thời bảo đảm việc bảo mật đề thi và bài làm của thí sinh.

Cùng với đó, công tác bố trí phòng thi cũng được quy định chặt chẽ hơn. Thí sinh tại mỗi điểm thi phải đến từ tối thiểu hai trường THPT, đồng thời việc sắp xếp cần bảo đảm thuận lợi cho quá trình đi lại.

Trong trường hợp điều kiện địa lý, giao thông không cho phép trộn thí sinh từ các trường khác nhau, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định phương án phù hợp và phải triển khai thêm các giải pháp bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Về nhân sự, dự thảo xác định rõ vai trò của những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi. Lực lượng này chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi; những người phục vụ còn lại phải ra khỏi khu vực này.

Đối với giám thị, mỗi điểm thi phải được điều động nhân sự từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau. Giám thị 1, Giám thị 2 và Giám thị 3 không được cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự thảo cũng tăng yêu cầu kiểm soát trước và sau mỗi buổi thi. Trưởng điểm thi có trách nhiệm chỉ đạo rà soát toàn bộ khu vực thi, kiểm tra các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi phải luôn được khóa, niêm phong khi không sử dụng.

Chuyển giảng viên đại học từ kiểm tra sang giám sát kỳ thi

Một thay đổi khác liên quan đến lực lượng giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động phối hợp tổ chức kỳ thi. Thay vì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra như quy định hiện hành, dự thảo đề xuất chuyển sang giám sát các khâu coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi.

Cụ thể, ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi; mỗi giảng viên phụ trách giám sát từ 4 đến 6 phòng thi.

Ở khâu chấm thi, số lượng giảng viên tham gia giám sát được giữ như lực lượng kiểm tra trước đây, với 5 giảng viên tại mỗi Hội đồng thi. Giảng viên cũng được bố trí tham gia giám sát công tác phúc khảo bài thi.

Việc điều chỉnh này đi kèm yêu cầu phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Dự thảo bổ sung điều khoản giải thích từ ngữ, nguyên tắc làm việc; đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các ban thuộc Hội đồng thi và điểm thi theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Để tăng cường khả năng nhận diện, kiểm tra và giám sát, thẻ đeo của tất cả những người làm nhiệm vụ trong kỳ thi phải được dán ảnh và có đầy đủ thông tin.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo rà soát, cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp THPT theo văn bản thay thế của Bộ GDĐT. Các quy định về ưu tiên cũng được điều chỉnh nhằm loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực; thời hạn lưu trữ tài liệu liên quan đến kỳ thi được cập nhật theo Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT.

Dự thảo Thông tư hiện đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý. Những đề xuất sửa đổi lần này tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình tổ chức, tăng cường giám sát và phân định trách nhiệm giữa các lực lượng, trong khi định hướng chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 vẫn là giữ ổn định như năm trước.