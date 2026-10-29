Thi tốt nghiệp THPT 2027, sẽ xếp thí sinh nhiều trường chung điểm thi

Nội dung được nêu trong tài liệu Hội nghị tổng kết công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027, tổ chức sáng 29/10 tại Đà Nẵng. Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, đặc biệt trong công tác in sao đề thi, phòng chống gian lận và xử lý vi phạm quy chế thi.

Còn lỗi trong in sao đề thi, vi phạm quy chế tăng

Thứ nhất, công tác in sao đề thi tại một số địa phương còn sai sót do chưa được rà soát kỹ. Tỉnh Vĩnh Long có một mã đề môn Địa lí, tỉnh Lào Cai có một mã đề môn Hóa học bị lỗi, phải được Ban Chỉ đạo thi hướng dẫn xử lý trong quá trình coi thi.

Thứ hai, tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến phức tạp. Năm 2026, có 89 thí sinh vi phạm Quy chế thi, tăng 48 trường hợp so với năm 2025 (41 thí sinh). Theo Bộ GD-ĐT, thực tế này cho thấy các hành vi vi phạm có tính cố ý, đòi hỏi giải pháp mạnh hơn, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền.

Thứ ba, một số điểm thi xảy ra vi phạm nghiêm trọng quy chế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ngày 7/7/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để trực tiếp điều tra. Tính đến thời điểm báo cáo, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội danh này theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Năm 2026, gian lận thi tốt nghiệp xảy ra ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị và điểm thi Trường THPT Lương Tài, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, sau khi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu tiêu cực, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương điều tra, khởi tố các vụ án liên quan.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cơ quan chức năng khởi tố 2 bị can, xác định 6 thí sinh vi phạm Quy chế thi. Tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, 2 bị can bị khởi tố, 3 thí sinh được xác định vi phạm quy chế. Các thí sinh liên quan đã bị Hội đồng thi xử lý kỷ luật theo quy định.

Thứ tư, cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp gian lận liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động. Trên cơ sở thông tin tố giác, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương xác minh, làm rõ. Đến nay, kết quả thi của 14 thí sinh tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cà Mau và Ninh Bình đã bị hủy.

Năm 2027 đề xuất tăng cường camera, siết giám sát phòng thi, sắp xếp điểm thi

Từ những hạn chế trên, Bộ GD-ĐT đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường phòng, chống gian lận từ khâu chuẩn bị, tổ chức thi đến kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi đối với tất cả các kỳ thi. Theo định hướng của Bộ, dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm, đồng thời góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi.

Bộ GD-ĐT cũng đề xuất siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi. Những trường hợp vi phạm quy định về tổ chức thi sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận.

Công tác kiểm tra, giám sát dự kiến được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bảo đảm phát hiện và xử lý sai phạm kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát ở tất cả các khâu của kỳ thi cũng sẽ được tăng cường.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đề xuất rà soát toàn diện quy chế và các quy định liên quan để bổ sung biện pháp phòng, chống gian lận ngay từ khâu chuẩn bị. Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh và bồi dưỡng trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng được chú trọng.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT nghiên cứu sửa đổi quy định về bố trí, sắp xếp thí sinh tại các điểm thi. Hiện nay, giám đốc Sở GD-ĐT được giao quyết định việc sắp xếp điểm thi phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương, qua đó giảm việc di chuyển của thí sinh.

Theo định hướng sửa đổi, phương án bố trí thí sinh của nhiều trường khác nhau tại cùng một điểm thi sẽ được nghiên cứu. Trường hợp không thể bố trí thí sinh từ các trường khác nhau chung một điểm thi, phương án tổ chức sẽ được xem xét trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT dự kiến rà soát, sửa đổi một số quy định liên quan để phù hợp với thực tế triển khai và các văn bản mới ban hành.