Bổ sung camera, siết chặt nhân sự tại điểm thi

Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất lắp đặt camera tại các điểm thi. Hệ thống phải bảo đảm bao quát, ghi nhận đầy đủ quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; hoạt động làm bài của thí sinh, giám thị và việc vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực với các phòng thi.

Dự thảo đồng thời nghiêm cấm lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.

Về bố trí phòng thi, thí sinh phải được sắp xếp theo hướng trộn học sinh đến từ ít nhất hai trường THPT, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại. Nếu điều kiện địa lý khiến việc trộn thí sinh không khả thi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định và triển khai thêm biện pháp bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Quy định về nhân sự tại điểm thi cũng được siết chặt. Người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ được thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi; những người phục vụ khác của cơ sở giáo dục này phải ra khỏi khu vực thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định trong năm 2026, các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn. Ảnh: Xuân Quý

Đáng chú ý, giám thị tại mỗi điểm thi phải được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau. Giám thị 1, giám thị 2 và giám thị 3 không được cùng công tác tại một cơ sở giáo dục.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm chỉ đạo rà soát toàn bộ khu vực thi trước và sau mỗi buổi thi, kiểm tra các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi phải luôn được khóa, niêm phong khi không sử dụng.

Giảng viên chuyển từ kiểm tra sang giám sát kỳ thi

Dự thảo bổ sung quy định về nguyên tắc làm việc, giải thích từ ngữ và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các ban thuộc Hội đồng thi và điểm thi theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Thẻ của tất cả người tham gia tổ chức kỳ thi phải được dán ảnh, cung cấp đầy đủ thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Một thay đổi khác là giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ chuyển từ nhiệm vụ kiểm tra sang giám sát các khâu coi thi, chấm thi và phúc khảo.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực; mỗi giảng viên phụ trách giám sát từ 4 đến 6 phòng thi. Tại khâu chấm thi, số lượng giảng viên giám sát được giữ như lực lượng kiểm tra trước đây, với 5 người tại mỗi Hội đồng thi. Giảng viên cũng tham gia giám sát quá trình phúc khảo bài thi.

Ngoài ra, dự thảo cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp THPT theo các văn bản mới của Bộ GD&ĐT; rà soát quy định về ưu tiên, loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực và điều chỉnh thời hạn lưu trữ tài liệu kỳ thi theo Thông tư 08/2025/TT-BGDĐT.