Thi tốt nghiệp THPT 2027: Đề xuất tăng giám sát bằng camera

Từ thực tiễn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi theo hướng tăng cường giám sát, siết chặt trách nhiệm của cán bộ làm thi và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. Trong đó, việc bổ sung hệ thống camera giám sát tại phòng thi, khu vực thi là một trong những giải pháp được nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức kỳ thi

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) báo cáo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho Kỳ thi năm 2027.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua thực tiễn triển khai, Bộ rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó, việc phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng từ Trung ương đến địa phương, xác định cụ thể nhiệm vụ ở từng khâu, từng bước đã góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tổ chức kỳ thi. Cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Y tế và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được duy trì chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã chỉ ra những sai phạm xảy ra trong kỳ thi 2026 là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn để rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục. Việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải nhận diện được những hạn chế trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, yêu cầu “nhìn thẳng vào sự thật”, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được; đồng thời phân tích nguyên nhân của các hạn chế, vi phạm để nâng cao chất lượng tổ chức kỳ thi trong những năm tiếp theo. Những sai phạm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi mà còn tác động đến niềm tin của xã hội, do đó cần được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Từ những kinh nghiệm trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định công tác kiểm tra, giám sát phải được chuẩn bị từ sớm, triển khai xuyên suốt trước, trong và sau kỳ thi; tập trung vào các khâu, vị trí tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sai sót, tránh tình trạng kiểm tra dàn trải, hình thức.

Tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm

Lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phát biểu về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo", Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, công tác tổ chức thi không thể chỉ tập trung vào xử lý những vụ việc đã xảy ra mà cần chú trọng phòng ngừa, chủ động nhận diện và quản trị rủi ro ngay từ khâu chuẩn bị. Do đó, các đơn vị cần rà soát quy trình, quy định để phát hiện những kẽ hở có thể bị lợi dụng, từ đó bổ sung biện pháp kiểm soát phù hợp.

Một trong những nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là bổ sung hệ thống camera giám sát tại phòng thi và khu vực thi. Bộ đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm quy chế, lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, có tác dụng cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Công tác kiểm tra, giám sát cần được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, tăng khả năng phát hiện sai phạm. Bộ nghiên cứu điều chỉnh quy định về sắp xếp, bố trí điểm thi theo hướng tăng cường trách nhiệm giám sát; trong đó, xem xét yêu cầu bố trí thí sinh thuộc các trường khác nhau tại cùng điểm thi.

Trường hợp không thể bố trí thí sinh từ nhiều trường trong cùng một điểm thi, việc quyết định sẽ được xem xét trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Các nội dung khác liên quan đến quy chế sẽ được rà soát để phù hợp với thực tiễn tổ chức và các văn bản pháp luật hiện hành.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng hoàn thiện quy chế, hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp, trách nhiệm và chế độ báo cáo trong công tác kiểm tra; từng bước số hóa hoạt động kiểm tra, quản lý minh chứng, cập nhật tiến độ và tổng hợp cảnh báo rủi ro theo từng hội đồng thi, từng khâu tổ chức.

Việc phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chuyên môn để cập nhật tài liệu nhận diện thiết bị gian lận công nghệ cao, tổ chức tập huấn thực hành và thống nhất quy trình xử lý vi phạm cũng được xác định là nhiệm vụ cần triển khai.

Đối với các tỉnh, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, Bộ yêu cầu tiếp tục thực hiện trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn, duy trì phối hợp liên ngành, tăng cường tập huấn cán bộ làm thi bằng các tình huống thực tế, kiểm soát việc sử dụng thiết bị thu phát và bảo mật đề thi. Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; tăng cường tập huấn nghiệp vụ và bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Các giải pháp này hướng đến xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; góp phần bảo đảm các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.