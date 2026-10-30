Thi tốt nghiệp THPT 2027: Đề xuất tăng camera phòng thi, trộn thí sinh từ nhiều trường

Bộ GDĐT nghiên cứu nhiều giải pháp chống gian lận

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết kỳ thi năm 2026, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số vấn đề đáng suy ngẫm, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ việc này. Trước tính chất nghiêm trọng của sai phạm, Bộ GDĐT đã quyết định hủy kết quả thi ngày 11-12/6 tại điểm thi liên quan, đồng thời tổ chức thi lại vào ngày 14-15/8.

Ngoài vụ việc tại Tuyên Quang, cơ quan chức năng cũng khởi tố các vụ án liên quan dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) và Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh).

Thống kê cho thấy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 89 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 14 trường hợp bị tố cáo sử dụng điện thoại. Sau khi xác minh, các trường hợp này đều bị hủy kết quả thi.

Từ thực tế trên, Bộ GDĐT xác định cần đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu, tăng cường quản trị rủi ro, giám sát và kiểm soát chặt chẽ các khâu tổ chức kỳ thi năm 2027.

Một trong những giải pháp được tính đến là tăng cường hệ thống camera giám sát tại phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ được sử dụng phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm nếu phát sinh.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT khuyến khích các hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi, qua đó góp phần phát hiện, ngăn chặn việc mang thiết bị công nghệ vào phòng thi nhằm thực hiện hành vi gian lận.

Có thể bố trí thí sinh nhiều trường tại cùng điểm thi

Đáng chú ý, một thay đổi khác đang được Bộ GDĐT nghiên cứu là cách bố trí thí sinh tại các điểm thi. Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), cơ quan này đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thi, trong đó có phương án bố trí thí sinh đến từ nhiều trường khác nhau tại cùng một điểm thi.

Hiện nay, Giám đốc Sở GDĐT quyết định phương án bố trí điểm thi căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, với mục tiêu tạo thuận lợi và giảm việc di chuyển cho thí sinh.

Tuy nhiên, theo định hướng sửa đổi, việc sắp xếp thí sinh từ nhiều trường khác nhau tại cùng một điểm thi sẽ được nghiên cứu nhằm hạn chế nguy cơ thông đồng, tiếp tay cho gian lận giữa những người có liên quan trong quá trình tổ chức thi.

Trong trường hợp không thể bố trí thí sinh từ nhiều trường khác nhau tại cùng một điểm thi, phương án tổ chức sẽ được xem xét trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Song song với việc điều chỉnh cách bố trí thí sinh, Bộ GDĐT cũng định hướng siết chặt quy trình lựa chọn, phân công và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi. Những trường hợp vi phạm quy định trong tổ chức thi sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt là hành vi lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho gian lận.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được định hướng đổi mới theo hướng thực chất hơn, tăng cường kiểm tra chéo và ứng dụng công nghệ ở tất cả các khâu. Bộ đồng thời đặt ra yêu cầu rà soát quy chế, bổ sung các biện pháp phòng ngừa gian lận ngay từ khâu chuẩn bị.

Dù vậy, các phương án trên hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế thi, chưa phải những quy định chính thức áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Theo Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, dù máy móc và công nghệ hiện đại đến đâu, yếu tố quyết định tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi vẫn là con người. Do đó, bên cạnh tăng cường phương tiện giám sát, việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức thi vẫn là yêu cầu quan trọng.