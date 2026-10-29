Thi tốt nghiệp THPT 2027: Đề xuất lắp camera phòng thi, siết chống gian lận

Ngày 29/10, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027.

Tại hội nghị, những hạn chế, sai phạm trong kỳ thi năm 2026 được nhìn nhận thẳng thắn, cùng với yêu cầu tăng cường phòng ngừa gian lận, hoàn thiện quy trình tổ chức và nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị tham gia kỳ thi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc xử lý vi phạm phải nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; đồng thời cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khắc phục những kẽ hở có thể bị lợi dụng để ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 được nghiên cứu bổ sung camera giám sát

Một trong những nội dung đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 là đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại phòng thi và khu vực thi.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo định hướng được nêu tại hội nghị, dữ liệu camera có thể phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm khi cần thiết. Đây là giải pháp đang được nghiên cứu, nhằm tăng khả năng giám sát, hạn chế những kẽ hở trong quá trình tổ chức thi.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT nghiên cứu tăng cường kiểm tra chéo, đổi mới phương thức giám sát và siết chặt trách nhiệm của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi. Những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc bố trí thí sinh tại các điểm thi cũng được đưa vào diện nghiên cứu điều chỉnh. Theo đó, Bộ xem xét phương án bố trí thí sinh thuộc các trường khác nhau tại cùng một điểm thi nhằm tăng cường giám sát. Trường hợp không thể thực hiện, phương án tổ chức sẽ được xem xét trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Các nội dung trên chưa phải quy định chính thức được áp dụng cho kỳ thi năm 2027. Bộ GD&ĐT đang rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi để bảo đảm các giải pháp phù hợp với thực tiễn tổ chức và quy định pháp luật hiện hành.

Nhìn lại kỳ thi năm 2026: Hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi

Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức trong năm thứ hai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và năm đầu tiên triển khai toàn bộ các khâu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác tổ chức kỳ thi được triển khai từ Trung ương đến địa phương với sự phối hợp của các bộ, ngành và lực lượng chức năng. Trong đó, 100% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến; công tác ra đề, coi thi, chấm thi, công bố và phân tích kết quả được thực hiện theo quy chế.

Ở khâu coi thi, Bộ GD&ĐT khuyến khích các hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi. Một số địa phương đã triển khai giải pháp này nhằm hỗ trợ phát hiện, phòng ngừa hành vi gian lận bằng công nghệ cao.

Ở khâu chấm thi, lần đầu tiên rubric được áp dụng trong hướng dẫn chấm môn Ngữ văn. Bộ tổ chức thống nhất đáp án, hướng dẫn chấm thi trực tuyến với 34 ban chấm thi môn Ngữ văn trên cả nước; đồng thời tổ chức chấm thẩm định tại 10 tỉnh, thành phố nhằm phát hiện, chấn chỉnh sai lệch.

Tuy nhiên, những sai phạm phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi cho thấy các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra và giám sát cần tiếp tục được hoàn thiện. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, việc phát hiện và xử lý vi phạm là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là nhận diện nguyên nhân, xác định trách nhiệm và chủ động ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Gian lận thi cử.

Siết trách nhiệm cán bộ làm thi, chủ động ngăn ngừa gian lận

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngay từ khâu chuẩn bị.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau kỳ thi, tập trung vào những khâu, vị trí có nguy cơ phát sinh sai sót. Bộ cũng định hướng từng bước số hóa hoạt động kiểm tra, quản lý minh chứng, cập nhật tiến độ và tổng hợp cảnh báo rủi ro theo từng hội đồng thi.

Cùng với việc phối hợp Bộ Công an và các cơ quan chuyên môn cập nhật tài liệu nhận diện thiết bị gian lận công nghệ cao, tổ chức tập huấn thực hành và thống nhất quy trình xử lý vi phạm, các địa phương cần tăng cường tập huấn cán bộ làm thi bằng những tình huống thực tế, kiểm soát việc sử dụng thiết bị thu phát và bảo mật đề thi.

Các cơ sở giáo dục đại học được yêu cầu chủ động lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu nhìn nhận nghiêm túc vụ việc vi phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang, không né tránh trách nhiệm và không dùng khái niệm “bệnh thành tích” để làm giảm nhẹ tính chất vi phạm.

Theo Thứ trưởng, những cá nhân liên quan phải được xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Việc xử lý sai phạm không chỉ nhằm bảo đảm công bằng cho thí sinh mà còn là yêu cầu để chấn chỉnh kỷ luật, củng cố niềm tin xã hội đối với kỳ thi.

Bộ GD&ĐT xác định công nghệ và thiết bị giám sát có thể hỗ trợ phát hiện vi phạm, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của con người. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện quy chế và tăng cường giải pháp kỹ thuật, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ và ý thức chấp hành pháp luật của từng cá nhân vẫn là yêu cầu then chốt trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.