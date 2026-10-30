Thi tốt nghiệp THPT 2027: Bố trí thí sinh nhiều trường khác nhau tại một điểm thi để hạn chế gian lận

Bộ GD-ĐT đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi tốt nghiệp THPT 2027.

Ngày 29-10, Bộ GD-ĐT đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường phòng, chống gian lận từ khâu chuẩn bị, tổ chức thi đến kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6/2027.

Một trong những đề xuất đáng chú ý trong kỳ thi sắp tới là bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Theo Bộ GD-ĐT, dữ liệu camera sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm, góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi.

Bộ GD-ĐT cũng đề xuất siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi. Những trường hợp vi phạm quy định về tổ chức thi sẽ bị xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng vị trí công tác để gian lận hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận.

Công tác kiểm tra, giám sát dự kiến được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bảo đảm phát hiện và xử lý sai phạm kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát ở tất cả các khâu của kỳ thi cũng sẽ được tăng cường.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT đề xuất rà soát toàn diện quy chế và các quy định liên quan để bổ sung biện pháp phòng, chống gian lận ngay từ khâu chuẩn bị. Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh và bồi dưỡng trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng được chú trọng.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT nghiên cứu sửa đổi quy định về bố trí, sắp xếp thí sinh tại các điểm thi. Hiện nay, giám đốc Sở GD-ĐT được giao quyết định việc sắp xếp điểm thi phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương, qua đó giảm việc di chuyển của thí sinh.

Theo định hướng sửa đổi, phương án bố trí thí sinh của nhiều trường khác nhau tại cùng một điểm thi sẽ được nghiên cứu. Trường hợp không thể bố trí thí sinh từ các trường khác nhau chung một điểm thi, phương án tổ chức sẽ được xem xét trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT dự kiến rà soát, sửa đổi một số quy định liên quan để phù hợp với thực tế triển khai và các văn bản mới ban hành.