Thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm những môn nào?

Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành nêu rõ: Chương trình giáo dục trung học nghề được tổ chức theo niên chế trong 3 năm học liên tục, tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp THPT; mỗi năm có 2 học kỳ chính và tối thiểu 35 tuần thực học.

Kỳ thi tốt nghiệp chương trình trung học nghề gồm toán, ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề. Ảnh: CĐN

Cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch toàn khóa trên cơ sở kết hợp kiến thức chương trình trung học phổ thông với kiến thức chuyên môn nghề, bảo đảm người học có nền tảng kiến thức phổ thông để tiếp thu kiến thức nghề. Năm học thứ ba được bố trí các nội dung phù hợp để học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn bị cho lựa chọn tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.

Thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm môn toán, ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề. Trong đó, chuyên môn nghề được thi cả lý thuyết và thực hành.

Đáng chú ý, người học nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định được đăng ký dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; kết quả thi có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn. Việc hoàn thành phần kiến thức chương trình THPTcũng là căn cứ để học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định.

Quy chế thống nhất các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo, gồm đào tạo chính quy, thường xuyên; đào tạo trực tiếp, từ xa và kết hợp giữa trực tiếp với từ xa.

Quy chế bổ sung các quy định về công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ nội dung học tập. Người học đã tích lũy năng lực nghề nghiệp thông qua chứng chỉ kỹ năng nghề, quá trình học tập, làm việc, thực hành nghề hoặc các hình thức phù hợp khác có thể được xem xét công nhận kết quả đối với môn học, mô đun tương ứng nếu đáp ứng yêu cầu về nội dung, mục tiêu và chuẩn đầu ra. Việc công nhận được thực hiện thông qua đánh giá năng lực nghề nghiệp thực tế, với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Người học được xem xét chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc học cùng lúc hai chương trình khi đáp ứng điều kiện; kết quả môn học, mô đun hoặc tín chỉ đã tích lũy được xem xét công nhận, chuyển đổi theo quy định.

Quy chế quy định cụ thể về đào tạo tại doanh nghiệp, trong đó nội dung đào tạo phải gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và điều kiện công nghệ thực tế; đồng thời bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi của người học.