Thi tìm hiểu chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vì an sinh Thủ đô

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội trao hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho người dân. (Ảnh: HSS)

Đây là cuộc thi triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030 và nhiệm vụ công tác năm 2026,

Cuộc thi nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND và những điểm mới tại Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND, giúp người dân trên địa bàn Hà Nội hiểu rõ chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của thành phố.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban của Ủy ban nhân dân xã, phường; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố; nhân viên các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.

Thông qua cuộc thi, người tham gia có cơ hội tìm hiểu cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, điều kiện và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Qua đó, người dân hiểu đúng chính sách, chủ động tham gia và thụ hưởng quyền lợi. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân viên các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng được củng cố kiến thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tư vấn.

Với hình thức thi trực tuyến kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, cuộc thi tạo sân chơi bổ ích, thuận tiện, khuyến khích người dân tìm hiểu và chia sẻ thông tin chính sách trong cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động góp phần đưa chính sách hỗ trợ của thành phố đến gần hơn với người dân, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: https://thitructuyennq17.bhxhhanoi.com.

Thời gian thi bắt đầu từ 9 giờ ngày 22/10/2026 đến 17 giờ ngày 31/10/2026. Kết quả cuộc thi được công bố ngày 9/11/2026; chương trình tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức ngày 13/11/2026.

Cuộc thi có 12 giải cá nhân và 3 giải tập thể, kèm giấy chứng nhận của Ban tổ chức và quà lưu niệm.

Cơ cấu của giải cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Còn cơ cấu của giải tập thể có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba,

Đây là sự ghi nhận dành cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong cuộc thi, đồng thời khuyến khích tinh thần tìm hiểu và lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cộng đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt được những kết quả tích cực trong phát triển người tham gia.

Toàn thành phố có hơn 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 48,28% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 101,19% kế hoạch giao; gần 153 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi; đạt 90,48% kế hoạch. Với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96,48% dân số, toàn thành phố có hơn 8,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,9% kế hoạch giao.