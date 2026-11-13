Thị thực thuận lợi, du khách Việt nô nức mua tour ngắm tuyết

Ảnh: TourRadar

Thị trường du lịch bước vào mùa khuyến mãi sôi động khi nhiều doanh nghiệp triển khai chương trình ưu đãi cho vé máy bay, khách sạn, điểm tham quan và các dịch vụ du lịch. Chẳng hạn, công ty Du Lịch Việt hiện triển khai ưu đãi trên nền tảng trực tuyến đến hết ngày 31/12/2026. Trong khi đó, Traveloka, Klook và Booking.com… cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá lên đến 50%, mua 1 tặng 1 và hoàn tiền cho khách đặt dịch vụ.

Thực tế, mùa Giáng sinh và năm mới là giai đoạn cao điểm của du lịch quốc tế, khi nhu cầu khám phá những điểm đến mang đặc trưng mùa đông gia tăng. Với du khách Việt, sức hút của các hành trình cuối năm không chỉ đến từ kỳ nghỉ sau một năm làm việc mà còn nằm ở cơ hội trải nghiệm những cảnh quan, khí hậu và không gian lễ hội khác biệt.

Năm nay, lựa chọn điểm đến của du khách Việt đang có xu hướng mở rộng. Bên cạnh các thị trường Đông Bắc Á vốn có lợi thế về khoảng cách và chi phí, những hành trình đến Bắc Âu, Nga hay các quốc gia châu Âu ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong danh mục tour mùa cuối năm.

Mùa Giáng sinh và năm mới là giai đoạn cao điểm của du lịch quốc tế. Ảnh: Best Destination

Theo dữ liệu của Traveloka, tỉ lệ đặt vé máy bay, phòng lưu trú của khách Việt tại các nước khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng trong quý 3/2026. Đặc biệt, thủ tục xin visa đoàn đi Trung Quốc hiện nay đã được nới lỏng đáng kể. Du khách chỉ cần nộp hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng) và ảnh thẻ, thời gian xét duyệt rút ngắn chỉ còn 5 - 7 ngày làm việc, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các chuyến du lịch ngắn ngày.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing BestPrice, cho biết du lịch mùa đông đến Đông Bắc Á đã là xu hướng và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. “Việt Nam là quốc gia nhiệt đới nên trải nghiệm tuyết rơi, trượt tuyết hay ngắm cảnh mùa đông là điều mới lạ, hấp dẫn. Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi mạng xã hội. Những hình ảnh về Cáp Nhĩ Tân, Làng Tuyết, hay Bắc Kinh mùa đông được chia sẻ rộng rãi, kích thích nhu cầu du lịch,” ông Tú nói.

Trong nhóm sản phẩm này, Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) là một trong những lựa chọn đáng chú ý. Các chương trình kết hợp Cáp Nhĩ Tân, Yabuli và Làng Tuyết Hương thường được thiết kế trong khoảng 6 ngày 5 đêm, tập trung vào các hoạt động như tham quan công viên băng tuyết, trượt tuyết, lưu trú tại làng tuyết và khám phá cảnh quan mùa đông. Theo các chương trình được doanh nghiệp lữ hành giới thiệu, tour Cáp Nhĩ Tân khởi hành từ Hà Nội trong tháng 12/2026 có mức giá tham khảo khoảng 21 - 25 triệu đồng/người.

Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) là một trong những lựa chọn đáng chú ý. Ảnh: Vietravel

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách Việt vào mùa du lịch cuối năm, từ cuối tháng 11/2026 đến hết tháng 3/2027, công ty Lữ Hành Việt triển khai ba hành trình trọng điểm: Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu; Thượng Hải - Chu Gia Giác - Long Chi Mộng - Hàng Châu; và Thượng Hải - Nam Kinh - Ô Trấn - Hàng Châu. Tour có điểm mua sắm giá 10,99 triệu đồng, còn tour không có điểm mua sắm giá 11,99 triệu đồng, kèm điều kiện áp dụng.

Trong khi đó, tour Moscow – St. Petersburg (Nga) cũng được các đơn vị lữ hành đưa vào lịch khởi hành mùa đông. Với thời lượng khoảng 8 - 9 ngày, một số chương trình công bố cho mùa cuối năm 2026 có mức giá khoảng 65 - 67 triệu đồng/người. So với tour ngắm tuyết tại Trung Quốc, hành trình này hướng đến nhóm khách có nhu cầu khám phá sâu hơn về văn hóa, đồng thời muốn kết hợp trải nghiệm mùa đông với những điểm tham quan mang giá trị lịch sử và nghệ thuật.

Chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam đến Nga mở ra thêm cơ hội cho du khách muốn khám phá đất nước rộng lớn này. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho biết lượng khách liên hệ tìm hiểu và có nhu cầu đặt tour Nga tại doanh nghiệp trong tháng 10 tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, khi được miễn thị thực, du khách có thể tiết kiệm khoảng 2 - 3 triệu đồng/khách, tùy thời điểm và loại visa.

Tour Nga tiêu chuẩn của đơn vị này kéo dài 8 - 9 ngày, sử dụng dịch vụ 4 - 5 sao, hiện có giá khoảng 55 - 65 triệu đồng/khách. Các yếu tố quyết định giá tour khác bao gồm: tiêu chuẩn lưu trú, chi phí hướng dẫn viên bản địa, và sự biến động của tỉ giá ngoại tệ.

"Khách sạn tại trung tâm Moscow hay St. Petersburg rất đắt đỏ vào mùa cao điểm. Để bình ổn giá, chúng tôi đang làm việc với các đối tác, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm các sản phẩm du lịch cao cấp để hướng tới tệp khách đa dạng hơn", bà Thu nói.

Tour Moscow – St. Petersburg (Nga) cũng được các đơn vị lữ hành đưa vào lịch khởi hành mùa đông. Ảnh: Travel & Share

Nếu các tour Trung Quốc và Nga đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mùa đông với những mức giá khác nhau, Bắc Âu lại nổi bật ở nhóm sản phẩm có chi phí cao hơn, thời gian lưu trú dài và trải nghiệm chuyên biệt. Các hành trình qua Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan thường kéo dài 10 - 12 ngày, kết hợp tham quan thành phố, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động đặc trưng vùng Bắc Cực.

Hiện một số chương trình Bắc Âu 12 ngày 11 đêm khởi hành dịp Giáng sinh 2026 được niêm yết ở mức khoảng 115 triệu đồng/người. Trong khi đó, hành trình chuyên sâu kết hợp săn cực quang, tàu phá băng và lưu trú tại khách sạn kính có thể vượt mốc 200 triệu đồng/người. Những hành trình kết nối Đức – Áo – Thụy Sĩ – Pháp hoặc Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức kéo dài khoảng 9 - 10 ngày, hiện có mức giá tham khảo 65 - 75 triệu đồng/người.

Sự đa dạng của tour mùa Giáng sinh cho thấy thị trường đang phân hóa rõ nét theo nhu cầu và khả năng chi trả. Nếu nhóm khách phổ thông ưu tiên các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý để trải nghiệm tuyết và không khí mùa đông thì nhóm khách có khả năng tài chính tốt ngày càng sẵn sàng mạnh tay chi tiền cho những chuyến đi cao cấp, có tính cá nhân hóa và trải nghiệm khác biệt.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán, các đơn vị đang chú trọng xây dựng những hành trình chuyên biệt, nâng cấp tiêu chuẩn lưu trú và bổ sung các dịch vụ trải nghiệm độc đáo.

Sự đa dạng của tour mùa Giáng sinh cho thấy thị trường đang phân hóa rõ nét theo nhu cầu và khả năng chi trả. Ảnh: Nordic Visitor

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt, cho biết lợi thế về giá thành xuất phát từ nguyên lý kinh tế quy mô. Thay vì mua lại tour qua nhiều tầng trung gian, doanh nghiệp lữ hành giờ đây chủ động nguồn vé máy bay và đàm phán trực tiếp với các hệ thống khách sạn, nhà hàng, xe vận chuyển tại nước sở tại. Việc loại bỏ các chi phí trung gian không cần thiết, cộng hưởng với nguồn khách đủ lớn, giúp giá tour giảm mạnh trong khi tiêu chuẩn phục vụ vẫn được giữ nguyên.