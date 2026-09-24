Thi thể người phụ nữ cách nơi chiếc ô tô bị cuốn trôi 300 m

Mưa lớn khiến 1 tuyến đường tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai bị ngập sâu, ngày 22/9/2026. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Thi thể bà L. được phát hiện tại khu vực hồ Xa Cát, cách vị trí chiếc ô tô bị nước cuốn trôi khoảng 300 m. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiếp tục tìm kiếm chiếc ô tô.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, chiều tối 22/9, mưa lớn gây ngập, nước chảy xiết tại khu vực đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Long. Một ô tô màu trắng được cho là bị nước cuốn trôi xuống hồ Xa Cát. Qua xác minh, phương tiện được xác định thuộc về bà L.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sử dụng flycam rà soát khu vực hồ Xa Cát và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến 9 giờ sáng ngày 24/9, thi thể bà L. được tìm thấy.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn khiến nước từ thượng lưu dồn về làm mực nước tại đập Sở Nhì và hồ Xa Cát dâng cao, tràn qua khu vực đập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, theo dõi diễn biến mực nước và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm chiếc ô tô của nạn nhân.