Thi thể nghệ sĩ organ tài năng bị kéo lê, bỏ lại trên vỉa hè, camera ghi lại diễn biến đau lòng

Gia đình Joseph Owusu, 24 tuổi, xác nhận thi thể người đàn ông được phát hiện trong túi rác tại khu Brooklyn, New York (Mỹ), hồi tuần trước chính là người thân của họ.

Trước sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ, gia đình đang kêu gọi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc và đưa những người liên quan ra trước công lý.

Nạn nhân được xác định là Joseph Owusu, 24 tuổi, quê ở Ghana. Gia đình anh cùng Đại sứ quán Ghana tại Mỹ đã xác nhận danh tính người đàn ông có thi thể bị hai người đàn ông đưa đến, bỏ lại trên một vỉa hè vắng vẻ tại New York.

Joseph Owusu. Ảnh Facebook.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát New York, ngày 30/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo và đến hiện trường tại khu Brooklyn. Tại đây, cảnh sát phát hiện một người đàn ông trong tình trạng bất tỉnh, không có phản ứng. Nạn nhân được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cảnh sát chưa công bố danh tính chính thức của người đàn ông.

Camera ghi lại cảnh hai người đàn ông đưa túi chứa thi thể đến vỉa hè

Theo News 12, hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy một chiếc ô tô dừng lại trong bóng tối, sau đó hai người đàn ông bước xuống xe.

Một người mở cốp ô tô, lấy ra chiếc túi lớn có vẻ nặng rồi kéo lê đến vỉa hè. Người này dường như gặp khó khăn trong quá trình di chuyển chiếc túi. Trong khi đó, người còn lại bước xuống từ ghế lái, tiến về phía người kia, đưa tay ra và có động tác chỉ vào một vật hoặc vị trí nào đó.

Vài giờ sau, camera tiếp tục ghi lại hình ảnh một người thu gom phế liệu xuất hiện tại khu vực. Người này sử dụng xe đẩy để đưa chiếc túi rời khỏi hiện trường.

Gia đình đau đớn trước sự ra đi của chàng trai 24 tuổi

Theo ABC 7 NY, gia đình Joseph Owusu có quê quán tại Ghana vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người thân. Họ mô tả Joseph là một nhạc công tài năng, được nhiều người yêu mến.

Camera ghi lại sự việc.

Anh trai nạn nhân, Kojo Yeboah, cho biết Joseph rất yêu thích chơi đàn tại nhà thờ và đảm nhiệm vị trí nghệ sĩ organ.

“Em tôi có thể chơi đàn hàng giờ liền và luôn cố gắng để không mắc bất kỳ sai sót nào”, Yeboah chia sẻ.

Daniel Obeng, thành viên Nhà thờ Giám lý Thống nhất Ghana, cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tài năng của Joseph. Theo ông, chàng trai trẻ chơi đàn xuất sắc đến mức có thể thay thế giám đốc hợp xướng khi người này vắng mặt.

Bên cạnh công việc âm nhạc, Đại sứ quán Ghana cho biết Joseph còn làm công việc chăm sóc, hỗ trợ những người khuyết tật.

Sau sự việc, một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe đã được thành lập nhằm hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự và vượt qua nỗi đau mất mát.

Tính đến ngày 6/11, cảnh sát chưa thực hiện vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc.

Anh trai nạn nhân cho biết đã xem lại đoạn video từ camera an ninh nhiều lần nhưng vẫn không thể nhận diện hai người đàn ông xuất hiện trong hình ảnh.

“Tôi cần công lý cho Joseph. Tôi muốn sự thật được phơi bày, bởi em trai tôi không đáng phải chết theo cách như vậy. Em ấy mới chỉ 24 tuổi, còn cả một chặng đường dài phía trước”, Yeboah đau xót nói với ABC 7.