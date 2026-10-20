Thi thể của cha để lại nhà xác hơn 5 tháng chỉ vì màn tranh cãi ngớ ngẩn của 2 con trai

Sinh năm 1929 tại Surbiton, phía nam London, ông Godwin từng có sự nghiệp đáng kể trong ngành kỹ thuật thang máy và sinh sống ở miền nam nước Pháp hơn 30 năm.

Ông Godwin qua đời tại một bệnh viện ở Leeds vào tháng 11/2025, sau khi trở về Anh nghỉ dưỡng vào tháng 8 cùng năm. Sau khi ông mất, thi thể được ướp xác một phần và lưu giữ tại nhà xác trong lúc hai người con là William Godwin và Jason Godwin tranh cãi về việc nên hỏa táng hay chôn cất cha.

Trước khi qua đời, ông từng bày tỏ mong muốn được an táng tại Pháp.

Ảnh minh họa

Đầu tháng 4/2026, William đề nghị Tòa án Cấp cao xác nhận ông có quyền hợp pháp tổ chức hỏa táng cha, đồng thời yêu cầu xác định Jason không có quyền ngăn cản hoặc can thiệp vào quyết định này.

Tuy nhiên, Jason muốn cha được chôn cất tại nghĩa trang ở Hargeville, gần Paris, theo nguyện vọng ghi trong bản di chúc viết tay năm 2003. Tài liệu này thể hiện mong muốn của ông Godwin được an táng tại quê hương của người bạn đời khi đó.

Trong phán quyết được đưa ra ngày 22/4/2026, thẩm phán Jonathan Klein yêu cầu ông Godwin được chôn cất tại Anh theo nghi thức của Giáo hội Anh. Thẩm phán cũng yêu cầu William phải mời em trai tham dự tang lễ.

Theo thẩm phán, ông Godwin là thành viên Giáo hội Anh và đã nhiều lần thể hiện mong muốn được chôn cất thay vì hỏa táng. Tuy nhiên, việc đưa thi thể sang Pháp có thể khiến tang lễ tiếp tục bị trì hoãn đáng kể.

Thẩm phán cũng chỉ ra rằng gia đình Godwin không có mối liên hệ nào khác với Hargeville. Vì vậy, khả năng người thân thường xuyên đến thăm mộ ông tại đây được đánh giá là thấp. Ông còn nhận định tang lễ tổ chức tại Pháp có thể mất đi một phần ý nghĩa nếu những người tham dự không nói được tiếng Pháp.

Việc tang lễ bị trì hoãn quá lâu cũng khiến thẩm phán lo ngại về tình trạng thi thể sau hơn 5 tháng kể từ ngày ông Godwin qua đời.

Phán quyết khép lại tranh chấp giữa hai người con về nơi an nghỉ của cha, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức tang lễ một cách tôn trọng và không kéo dài thêm khi những người thân không thể tự thống nhất.

(Nguồn: The Independent, ngày 22/4/2026)