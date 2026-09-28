Thi tài hiểu biết về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các bia tiến sĩ

Ba đội tranh tài tại cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Ảnh: Thiên Điểu.

Cuộc thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), góp phần giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận di sản theo những hình thức sinh động, sáng tạo.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của học sinh đến từ ba trường THCS Chu Văn An tại các phường Tây Hồ, Việt Hưng và xã Thanh Trì.

Mỗi đội gồm 10 học sinh. Các đội lần lượt trải qua ba phần thi gồm chào hỏi, giới thiệu; thi kiến thức và kỹ năng sáng tạo.

Trong đó, phần thi kiến thức tập trung vào lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích; hệ thống 82 bia tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội.

Ở phần thi sáng tạo, học sinh tham gia thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống.

Qua các phần thi, các học sinh đã thể hiện được khả năng trình bày, phối hợp nhóm và tư duy sáng tạo; những câu chuyện về các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và hệ thống bia tiến sĩ được các em học sinh trung học cơ sở trình bày hùng hồn trên sân khấu.

Kết quả, Trường THCS Chu Văn An Thanh Trì đạt giải Nhất, Trường THCS Chu Văn An Việt Hưng đạt giải Nhì, còn Trường THCS Chu Văn An Tây Hồ đạt giải Ba.