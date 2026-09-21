Thí sinh WorldSkills khám phá những nét đặc sắc của Thượng Hải

Từ những dấu ấn lịch sử đến đường chân trời hiện đại bên sông Hoàng Phố, các thí sinh WorldSkills tham gia những chuyến tham quan theo chủ đề để tìm hiểu Thượng Hải. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc, thậm chí là lần đầu đi nước ngoài.

10 chuyến tham quan đưa các thí sinh đến nhiều địa danh và không gian văn hóa, từ các công trình nổi tiếng trong đô thị đến những thị trấn sông nước Giang Nam. Lộ trình có các điểm đến như Bến Thượng Hải (The Bund), Dự Viên, Tháp Thượng Hải và Nanxiang - một thị trấn sông nước có lịch sử lâu đời.

Một số chuyến tham quan cũng đưa thí sinh đến WorldSkills Museum, bảo tàng duy nhất trên thế giới dành riêng cho lĩnh vực kỹ năng.

Các thí sinh tham gia WorldSkills 2026 có cơ hội khám phá những nét đặc sắc của Thượng Hải.

Charlie Véronneau, thí sinh nghề Làm vườn cảnh quan đến từ Canada ấn tượng với những chi tiết gắn với nghề nghiệp của mình trong chuyến đi. Cô đặc biệt chú ý đến các công trình lát gạch và khu vườn tại khuôn viên Lãnh sự quán Anh cũ bên sông.

Không chỉ khám phá thành phố, các chuyến đi còn tạo cơ hội để những người trẻ đến từ nhiều quốc gia làm quen và xây dựng tình bạn. Đây được xem là một phần quan trọng của cộng đồng WorldSkills, nơi giao lưu văn hóa diễn ra song song với cuộc thi kỹ năng.

Các chuyên gia cũng đã tham gia những chuyến tham quan tương tự trước đó. Hiện họ tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị cho 64 nghề thi, từ xưởng thi, thiết bị đến các bài thi.

Mark Callaghan, Giám đốc Vận hành sự kiện của WorldSkills International cho rằng, bên cạnh cuộc thi, việc giúp các thí sinh và đoàn đại biểu trải nghiệm văn hóa, lịch sử và di sản công nghiệp của thành phố đăng cai cũng có ý nghĩa quan trọng.

Sau chuyến tham quan, các thí sinh tham đã dự tiệc chào mừng vào buổi tối, chia sẻ những trải nghiệm trong ngày và cảm nhận trước kỳ thi.

Sự chú ý sau đó chuyển sang Familiarization - hoạt động làm quen với xưởng thi. Đây là lần đầu các thí sinh bước vào không gian thi đấu, gặp đội ngũ phụ trách nghề và làm quen với những công cụ sẽ sử dụng trong những ngày tranh tài sắp tới.