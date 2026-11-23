Vượt qua vòng sơ khảo, 11 thí sinh tham gia tranh tài ở 3 phần thi: trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục tự chọn và năng khiếu. Với sự chuẩn bị công phu, các thí sinh đã thể hiện nét duyên dáng, sự tự tin cùng tài năng của phụ nữ Hoài Nhơn qua từng phần thi.

4 thí sinh xuất sắc nhất vào phần thi ứng xử. Ảnh: Thúy Duy

Từ kết quả 3 phần thi, Ban Giám khảo lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử. Các câu hỏi tập trung vào văn hóa ứng xử, vai trò của phụ nữ trong xã hội, tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Kết quả, thí sinh Trương Thị Mơ (Trường Tiểu học Hoài Nhơn) giành giải nhất; giải nhì thuộc về thí sinh Phạm Thị Hiền (Trường THCS Hoài Nhơn); giải ba được trao cho thí sinh Nguyễn Ái Vi (tổ dân phố Tài Lương). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải phụ gồm: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất.

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai (giữa) và lãnh đạo phường Hoài Nhơn trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh. Ảnh: Thúy Duy

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); đồng thời tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của phụ nữ địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hoài Nhơn và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất xứ Dừa.