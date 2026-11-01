Thí sinh Trần Võ Gia Bảo đoạt giải ba chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026

Sáng 1-11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 diễn ra tại trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam (Thủ đô Hà Nội) và được kết nối tới 4 điểm cầu tại 4 tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Tại công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải) - điểm cầu Khánh Hòa cổ vũ cho “nhà leo núi” Trần Võ Gia Bảo (học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải). Các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 7.000 học sinh, giáo viên, người dân đã có mặt để cổ vũ cho đại diện học sinh của tỉnh.

Ban tổ chức chương trình trao giải ba cho 2 thí sinh Gia Bảo và Thái Dương. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: K.D

Trận chung kết năm nay, thí sinh Trần Võ Gia Bảo tranh tài cùng 3 “nhà leo núi” gồm: Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội), Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ).

Với vốn kiến thức sâu rộng, sự tự tin, bản lĩnh, các thí sinh đã cống hiến những màn thi đấu hấp dẫn, kịch tính cho khán giả truyền hình. Thí sinh Gia Bảo xuất sắc giải đáp sớm được từ khóa “Tự học” của phần thi Vượt chướng ngại vật và vươn lên vị trí thứ 2 của “đoàn leo núi” sau phần thi Tăng tốc.

Sau 4 phần thi của vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 đầy hồi hộp và kịch tính, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành vòng nguyệt quế; thí sinh Quang Minh giành giải nhì, Gia Bảo và Thái Dương cùng giành giải ba.