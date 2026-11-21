Các đại biểu trao giải Nhất cho thí sinh Trần Trí Khang. (Ảnh: LINH BẢO)

Vượt qua các vòng thi Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non và Trổ đòng, 5 giọng ca xuất sắc nhất cuộc thi Bông lúa vàng năm nay đã cùng tranh tài để tìm ra chủ nhân của danh hiệu Quán quân Bông lúa vàng 2026 với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Ở vòng thi quyết định, mỗi thí sinh trình diễn một trích đoạn Cải lương có sử dụng 1 trong 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử, với thời lượng không quá 15 phút. Đây không chỉ là thử thách về giọng ca, nhịp và kỹ thuật biểu diễn, mà còn đòi hỏi khả năng hóa thân vào nhân vật, cảm thụ tác phẩm và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh trong vòng Lúa vàng. (Ảnh: LINH BẢO)

Là thí sinh thi đầu tiên, thí sinh Đặng Hồng Trúc (mã số bình chọn 47) hóa thân thành nhân vật Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền, đạo diễn Nguyễn Thanh Bình.

Thí sinh Hồng Trúc được Ban giám khảo nhận xét có giọng ca ngọt ngào, thể hiện được khí khái của nhân vật, tuy nhiên, vì là tiết mục mở màn nên Hồng Trúc có phần áp lực, diễn xuất còn thiếu độ sâu lắng.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở vòng thi Lúa vàng, thí sinh Nguyễn Trung Hậu (mã số bình chọn 04) đảm nhận vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng của tác giả Thu An, đạo diễn Phương Lam. Đây là một vai diễn đòi hỏi sự đồng cảm sâu sắc với tâm lý nhân vật và cách ca diễn phù hợp đối với một chàng trai vừa bước qua tuổi 20 như Trung Hậu.

Đại biểu trao giải Nhì cho thí sinh Đặng Hồng Trúc. (Ảnh: LINH BẢO)

Nhận xét trích đoạn dự thi của Trung Hậu, nghệ sĩ Chí Tâm cho biết, Trung Hậu có sự tiến bộ và "lột xác" qua từng vòng. Anh chọn cho mình một trích đoạn và vai diễn rất hay. Trung Hậu thể hiện được ưu thế ở chất giọng tốt, hơi khỏe, tuy nhiên, anh vào điệu Nam Xuân hơi gấp, chưa đủ độ ngân nga để câu ca thêm phần ngọt ngào.

Với vai diễn Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Vương Triều của tác giả Đăng Minh, đạo diễn Phương Lam, thí sinh Nguyễn Thị Cua (mã số bình chọn 50) được giám khảo, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm đánh giá cao bản lĩnh sân khấu khi dám chọn một lớp diễn khó. Tuy nhiên, vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn dự thi vẫn là quá sức đối với Nguyễn Thị Cua.

Đại biểu trao giải Ba cho thí sinh Nguyễn Trung Hậu. (Ảnh: LINH BẢO).

Trong khi đó, thí sinh Trần Trí Khang (mã số bình chọn 39) dự thi với vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang, đạo diễn Phương Lam. Nghệ sĩ Thanh Hằng nhận xét Trí Khang có một tiết mục dự thi rất đặc biệt và ấn tượng. Cuộc thi Bông lúa vàng được tổ chức nhằm đi tìm những giọng ca tài tử mới, có phong cách riêng, chính vì vậy, phần dự thi của Trí Khang đã góp phần vào thành công của chương trình năm nay.

Là thí sinh dự thi cuối cùng, Huỳnh Văn Khánh (mã số bình chọn 53) đã hóa thân thành nhân vật Đào Duy Từ trong trích đoạn Đào Duy Từ (tác giả và đạo diễn Ngô Quốc Khánh). Ban giám khảo bày tỏ sự xúc động vì Khánh đã làm sống dậy hình tượng nhân vật lịch sử một cách chân thực. Tuy nhiên, Ban giám khảo góp ý với chất giọng đẹp sẵn có, Huỳnh Văn Khánh cần tự tin, bản lĩnh hơn để hòa quyện cảm xúc diễn xuất vào giọng ca thì tiết mục sẽ trọn vẹn và xuất sắc hơn.

Đại biểu trao giải Khuyến khích cho 2 thí sinh Huỳnh Văn Khánh và Nguyễn Thị Cua. (Ảnh: LINH BẢO).

Kết quả, Trần Trí Khang đã vượt qua các thí sinh khác để giành Quán quân Bông lúa vàng 2026 (9,58 điểm). Giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về thí sinh Đặng Hồng Trúc và thí sinh Nguyễn Trung Hậu (cùng 9,08 điểm).

Hai giải Khuyến khích của cuộc thi được trao cho thí sinh Huỳnh Văn Khánh (9 điểm) và thí sinh Nguyễn Thị Cua (8,41 điểm). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải “Thí sinh được yêu thích nhất” cho thí sinh Nguyễn Thị Cua; giải “Thí sinh phong cách” do hội đồng giám khảo báo chí bình chọn cho thí sinh Trần Trí Khang.

Thí sinh Trần Trí Khang trong vai ông Hai Hương trong trích đoạn Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang, đạo diễn Phương Lam. (Ảnh: LINH BẢO)

Được tổ chức qua 33 mùa giải, Bông lúa vàng trở thành một sân chơi nghệ thuật quen thuộc, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng ca cổ, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Đờn ca tài tử, Cải lương Nam Bộ.

Năm 2026 đánh dấu một hành trình đổi mới đáng chú ý của Bông lúa vàng. Thay vì chỉ tổ chức các vòng thi trong không gian sân khấu quen thuộc, chương trình đã đưa các thí sinh đến với những địa điểm ghi hình ngoại cảnh, để câu ca tài tử hòa vào nhịp sống đương đại. Những phóng sự khám phá vùng đất, con người và các không gian văn hóa gắn liền với nghệ thuật Đờn ca tài tử cũng được lồng ghép xuyên suốt, mang đến cho khán thính giả những trải nghiệm mới mẻ.

Thí sinh Đặng Hồng Trúc hóa thân thành nhân vật Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan của tác giả Thạch Tuyền, đạo diễn Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: LINH BẢO)

Đặc biệt, hệ thống 20 bài bản tổ của âm nhạc tài tử được lựa chọn làm trục chuyên môn xuyên suốt các vòng thi, với mức độ thử thách ngày càng nâng cao. Cùng với chuyên mục “Thường thức âm nhạc”, cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm những giọng ca hay mà còn góp phần trao truyền kiến thức, kỹ năng và tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống đến thế hệ kế thừa.

Thí sinh Nguyễn Trung Hậu đảm nhận vai Lộc trong trích đoạn Con cò trắng của tác giả Thu An, đạo diễn Phương Lam. (Ảnh: LINH BẢO)

Một tín hiệu đáng mừng của mùa giải năm nay đó là chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi, nhất là 5 thí sinh vào vòng Lúa vàng được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, cuộc thi có sự góp mặt của đông đảo thí sinh trẻ, trong đó có những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z. Sự hiện diện của các bạn trẻ cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống, khi những câu ca, điệu lý vẫn tiếp tục tìm được sự đồng điệu trong đời sống hôm nay.