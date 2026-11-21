Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung trao giải nhất cho thí sinh. Ảnh: ĐVCC

Nhằm tạo sân chơi để đoàn viên, thanh thiếu nhi giao lưu, rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh, phát huy tư duy phản biện, khả năng thuyết trình và bày tỏ quan điểm trước các vấn đề xã hội, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức Cuộc thi Debate tiếng Anh dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai năm 2026.

Triển khai từ ngày 19-10-2026, cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký tham gia. Riêng bảng B - bảng dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đến từ các đơn vị thuộc khu vực Nam Đồng Nai đã thu hút hơn 700 thí sinh tham gia vòng loại. Trải qua phần thi trắc nghiệm trực tuyến, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết chặng 2.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các thí sinh đoạt giải cuộc thi. Ảnh: ĐVCC

Tại vòng chung kết, các thí sinh thực hiện phần thuyết trình bằng tiếng Anh về một trong 3 chủ đề gồm: thành phố Đồng Nai trên chặng đường phát triển mới - niềm tự hào, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ; ngoại ngữ - chìa khóa mở rộng tri thức, cơ hội nghề nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên Đồng Nai; thanh niên với trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong thời đại số.

Kết quả, thí sinh Trần Nguyễn Châu Anh, học sinh Trường THCS Phước Tân (phường Phước Tân) đoạt giải nhất. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao trong phần thi.