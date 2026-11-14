Thí sinh Tiếng hát Hà Nội gây ấn tượng với ca khúc tự sáng tác
Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đang bước vào những ngày thi sôi động của vòng sơ khảo 1. Ngay từ vòng thi đầu tiên, nhiều thí sinh đã thể hiện những tài năng và thế mạnh khác bên cạnh khả năng ca hát như sáng tác, vũ đạo hay kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Trong đó, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn - SBD 005 gây ấn tượng ngay trong ngày thi đầu tiên với phần trình diễn ca khúc tự sáng tác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-sinh-tieng-hat-ha-noi-gay-an-tuong-voi-ca-khuc-tu-sang-tac-246261114164903408.htm