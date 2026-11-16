Thí sinh quốc tế hát tiếng Việt, gửi tình yêu Hà Nội qua những giai điệu thân thương

Tiếp tục diễn ra trong ngày thứ tư, vòng sơ khảo Tiếng hát Hà Nội 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh. Ngay từ sáng sớm, không khí tại hội trường Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) đã trở nên sôi động. Nhiều thí sinh không giấu được sự hồi hộp, háo hức, đặc biệt là những gương mặt lần đầu thử sức tại một sân chơi âm nhạc quy mô lớn.

Wu Zhen Hang, tên tiếng Việt là Nguyễn Minh Thịnh, hiện là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Hà Nội tham gia vòng sơ khảo.

Điểm đáng chú ý trong buổi sơ khảo sáng 16-11 là sự góp mặt của nhiều thí sinh quốc tế đến từ Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines và Lào. Dù đến từ những quốc gia khác nhau, các thí sinh đều có chung niềm yêu thích âm nhạc Việt Nam và mong muốn được thể hiện tình cảm ấy qua những ca khúc tiếng Việt.

Wu Zhen Hang, tên tiếng Việt là Nguyễn Minh Thịnh, hiện là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Hà Nội. Có niềm đam mê ca hát từ nhỏ, Thịnh biết đến cuộc thi qua sự giới thiệu, động viên của bạn bè cùng lớp và quyết định đăng ký tham gia.

“Em rất hào hứng nhưng cũng khá căng thẳng vì đây là một cuộc thi lớn, có nhiều thí sinh được đào tạo bài bản về chuyên ngành âm nhạc. Tuy nhiên, em rất yêu thích Việt Nam và muốn thể hiện tình cảm đó bằng tiếng Việt. Em chọn ca khúc Phép màu để dự thi ở vòng này và hy vọng phép màu sẽ đến với mình, giúp em có cơ hội bước tiếp vào vòng trong”, Nguyễn Minh Thịnh chia sẻ.

Trước khi các thí sinh bước lên sân khấu, NSND Hà Thủy đã có những lời động viên, nhắn nhủ: “Đừng chỉ hát bằng kỹ thuật, hãy đặt cảm xúc của mình vào từng câu hát và để âm nhạc thay mình gửi gắm những điều muốn nói”.

NSND Hà Thủy chăm chú theo dõi các thí sinh thể hiện các ca khúc trên sân khấu

Theo ghi nhận, các thí sinh đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cùng sự chuẩn bị nghiêm túc cho phần thi. Thí sinh Nguyễn Khánh Vũ đến từ Việt Trì lựa chọn ca khúc Chiếc khăn Piêu, trong khi Nguyễn Anh Dũng mang đến những giai điệu da diết, giàu cảm xúc qua ca khúc Hà Nội đêm trở gió.

Đặc biệt, thí sinh Keobounheuang, người Lào, hiện là sinh viên Trường Đại học Hà Nội, đã dành ba tháng để luyện tập ca khúc Bèo dạt, mây trôi. Chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho cuộc thi, cô cho biết mình nhận được rất nhiều sự động viên từ thầy cô và bạn bè.

Thí sinh Keobounheuang, người Lào biểu diễn ca khúc "Bèo dạt, mây trôi"

“Em rất vui vì được các thầy cô giáo đồng hành. Sáng nay, cô giáo còn gọi xe đưa em đến địa điểm sơ khảo. Nhờ sự quan tâm, động viên của mọi người, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”, Keobounheuang chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng thí sinh trong ngày sơ khảo thứ tư, Thiếu tá, Thạc sĩ, ca sĩ Lương Nguyệt Anh, giảng viên thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết, chị đã có ba mùa đồng hành với Tiếng hát Hà Nội trên cương vị giám khảo. Theo chị, mỗi mùa giải đều có những nét đặc biệt riêng.

“Năm nay, chất lượng thí sinh qua từng ngày đều rất tốt. Dòng nhạc nhẹ vẫn chiếm ưu thế với số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo. Bên cạnh đó, dòng nhạc dân gian cũng xuất hiện một số giọng ca khá đặc sắc. Tôi nhận thấy có nhiều thí sinh tiềm năng, có khả năng tiến sâu vào những vòng trong. Có thể nói, mùa giải năm nay xuất hiện khá nhiều nhân tố nổi bật”, Thiếu tá Lương Nguyệt Anh nhận xét.

Thiếu tá, Thạc sĩ, ca sĩ Lương Nguyệt Anh theo dõi thí sinh.

Theo nữ giám khảo, các thí sinh năm nay có sự đầu tư chỉn chu về hình thức, trang phục cũng như phần chuẩn bị bài thi. Dù ở vòng sơ khảo, ban giám khảo mới tập trung lắng nghe và đánh giá giọng hát, nhiều thí sinh đã bộc lộ những màu sắc giọng ca riêng biệt.

“Có rất nhiều thí sinh sở hữu chất giọng đặc biệt, khiến chúng tôi, những người cầm cân nảy mực, gặp không ít khó khăn trong quá trình đánh giá và lựa chọn. Có thể thấy, chất lượng thí sinh ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, quy mô của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội ngày càng mở rộng, sức lan tỏa cũng ngày càng tốt hơn”, Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Các thí sinh tham dự cuộc thi.

Đặc biệt, sự tham gia ngày càng đông đảo của các thí sinh quốc tế cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay. Theo giám khảo Lương Nguyệt Anh, so với mùa trước, số lượng thí sinh nước ngoài đăng ký dự thi tăng lên.

Điều khiến giám khảo Lương Nguyệt Anh ấn tượng là khả năng phát âm tiếng Việt của các thí sinh quốc tế. “Điều khiến tôi ấn tượng là khả năng phát âm tiếng Việt của các bạn khá tốt. Có thể thấy các bạn thực sự yêu mến Việt Nam và đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện những ca khúc tiếng Việt với cách phát âm rất chuẩn. Đặc biệt, các bạn còn lựa chọn những ca khúc nổi tiếng của Việt Nam để dự thi. Điều này thể hiện tình yêu âm nhạc, sự giao lưu và gắn kết văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế”, giám khảo Lương Nguyệt Anh bày tỏ.

Không chỉ là sân chơi để các giọng ca thể hiện tài năng, Tiếng hát Hà Nội 2026 còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối văn hóa thông qua âm nhạc. Những ca khúc Việt Nam được cất lên bởi các thí sinh quốc tế, đặc biệt là những giai điệu về Hà Nội, đã góp thêm sắc màu cho cuộc thi, lan tỏa tình yêu và vẻ đẹp của Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.

Vòng Sơ khảo 1 “Tiếng hát Hà Nội 2026” diễn ra từ ngày 13 đến 17-11, với hai hình thức dự thi trực tiếp và gửi video clip. Gần 750 thí sinh đăng ký tham gia tính đến sáng 15-11 cho thấy sức hút của sân chơi âm nhạc. Ban tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 16-11, mở thêm cơ hội cho những người yêu ca hát ở Hà Nội và các địa phương tham gia thử sức.