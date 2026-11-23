Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (bên trái) trao giải Nhất tặng thí sinh Nguyễn Quý Nhật Linh. (Ảnh: TÙNG MAI)

Tiếp nối thành công của lần triển khai đầu tiên vào năm 2023, Hội thi lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn ở cơ sở.

Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là Bí thư Đoàn cơ sở, cần không ngừng nâng cao năng lực, chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Vì vậy, Hội thi là dịp đánh giá kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác của những "thủ lĩnh thanh niên" ở cơ sở.

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết. (Ảnh: TÙNG MAI)

Hội thi được tổ chức thành 3 chặng: vòng loại trực tuyến, vòng thi cấp tỉnh và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Căn cứ kết quả vòng loại, các tỉnh, thành đoàn đã tổ chức vòng thi cấp tỉnh với hình thức phù hợp, đồng thời lựa chọn, tuyên dương, khen thưởng những thí sinh xuất sắc. Sau đó, mỗi tỉnh, thành đoàn đã lựa chọn 1 thí sinh (riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị lựa chọn 2 thí sinh) tham gia Vòng chung kết toàn quốc.

Vòng chung kết có 3 phần thi “Sáng tạo”, “Trải nghiệm” và "Kiến thức”. Trong đó, ở phần thi đầu tiên, mỗi thí sinh phải xây dựng một sản phẩm video với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn” và đăng tải trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để bình chọn.

Ngày 22/11 vừa qua, các thí sinh đã tham gia phần thi thứ 2 "Trải nghiệm” theo thể thức chia thành 6 đội, thực hiện các nhiệm vụ tại 4 trạm thi gồm Phố sách Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Các nhiệm vụ tại mỗi trạm đều đòi hỏi tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng thanh vận, nền tảng kiến thức, kỹ năng xây dựng sản phẩm truyền thông theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Phần thi cuối cùng "Kiến thức” đòi hỏi thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm trên máy tính gồm 50 câu hỏi trong thời gian 30 phút với nội dung tập trung vào kiến thức về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, các kỹ năng cần thiết của cán bộ Đoàn...

Từ trên xuống: Đại diện Ban tổ chức trao các giải Nhì, Ba và một số giải phụ của Hội thi. (Ảnh: TÙNG MAI)

Căn cứ tổng điểm của ba phần thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất gồm phần thưởng tiền mặt 30 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Đoàn và quyền tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa tặng thí sinh Nguyễn Quý Nhật Linh từ Quảng Trị.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao 2 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Mỗi cá nhân giành các giải trên đều được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải “Cán bộ Đoàn được yêu thích nhất” trị giá 2 triệu đồng (bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam); 1 giải “Tác phẩm được yêu thích nhất”: trị giá 1.000.000 đồng (Giải thưởng này được chọn từ vòng Bí thư Đoàn cơ sở - Công nghệ).