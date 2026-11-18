Tóm tắt nội dung: Thông tin nhà báo, MC Tùng Chi chính thức rời VTV sau 29 năm gắn bó khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xúc động.

BTV Nguyễn Hoài Đảm - cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 8 từng gửi một bức email xin học việc cho MC Tùng Chi vào năm 2012 sau khi đi du học Nga trở về.

Chính sự hồi âm và nâng đỡ kịp thời của nữ MC kỳ cựu đã mở ra cánh cửa bước vào VTV cho chàng trai quê Hà Tĩnh, giúp anh trưởng thành và hiện giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sự kiện nhà báo, MC Tùng Chi chính thức chia tay Đài Truyền hình Việt Nam sau 29 năm cống hiến đã để lại nhiều xúc động trong lòng công chúng. Đặc biệt với biên tập viên, người dẫn chương trình Nguyễn Hoài Đảm, dấu ấn của nữ MC Đường Lên Đỉnh Olympia còn bắt nguồn từ một bức thư điện tử được hồi âm cách đây 14 năm, thứ đã mở ra toàn bộ ngã rẽ sự nghiệp của anh tại nhà đài.

Nguyễn Hoài Đảm - thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 8.

Nguyễn Hoài Đảm sinh năm 1990 tại Hà Tĩnh, từng được khán giả biết đến khi tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 8. Tại vòng thi Quý 2, anh dừng chân tiếc nuối ở vị trí thứ 3. Ngay sau đó, chàng trai xứ Nghệ sang Nga du học và quyết tâm theo đuổi chuyên ngành truyền hình, khát khao được quay trở lại cống hiến cho lĩnh vực này.

Đến năm 2012, anh hoàn thành việc học tập ở nước ngoài và trở về Việt Nam, để rồi đưa ra một quyết định đầy táo bạo khi chủ động tìm cách kết nối với người dẫn chương trình Tùng Chi của Olympia. Vào ngày 5/10/2012, anh bấm nút gửi một bức email cho chị với dòng mở đầu đầy mộc mạc rằng "Không biết chị còn nhớ em không, em là Nguyễn Hoài Đảm, thí sinh Olympia năm thứ 8".

Anh gửi thư xin học việc cho MC Tùng Chi.

Trong thư, chàng trai trẻ chân thành bày tỏ việc bản thân đang theo học ngành truyền hình và tha thiết mong muốn có cơ hội được cộng tác, học hỏi trong các chương trình do chị sản xuất, đặc biệt là Đường Lên Đỉnh Olympia. Gửi thông điệp tới một biên tập viên nổi tiếng mà mình mới chỉ có dịp gặp gỡ thoáng qua trên sân khấu, anh Đảm thú nhận bản thân không dám chắc sẽ nhận được phản hồi.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến khi chỉ 5 ngày sau, MC Tùng Chi đã đích thân trả lời bức thư và hẹn chàng cựu thí sinh đến gặp mặt trực tiếp. Sau buổi trò chuyện, anh chính thức được nhận vào học việc, bắt đầu những bước chân đầu tiên cộng tác cùng ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 như Ai Là Triệu Phú, Cà Phê Sáng...

Từ khởi đầu ấy, anh Đảm từng bước khẳng định năng lực để trở thành gương mặt MC, biên tập viên chững chạc của VTV. Dấu mốc rực rỡ tiếp theo là vào ngày 31/10/2025, tại Đại hội Đoàn VTV lần thứ VIII, anh được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau quãng thời gian đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư thường trực khóa trước.

Câu chuyện đẹp của BTV Nguyễn Hoài Đảm là một minh chứng mạnh mẽ rằng, đôi khi chỉ cần một lần dám chủ động bước tới cùng sự mở lòng nâng đỡ từ những người đi trước đã đủ sức viết nên cả một hành trình sự nghiệp rực rỡ.