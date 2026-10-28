Thí sinh Ninh Bình đạt 8 Huy chương Vàng tại Vòng Quốc tế Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học trẻ thế giới WYCTO 2026

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các thí sinh ở cấp độ Intermediate tại Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học trẻ thế giới WYCTO 2026. Ảnh: Trường Giang

Tại Vòng Quốc gia trước đó, Ninh Bình có 655 học sinh đăng ký dự thi, chiếm hơn 41% trong tổng số 1.595 thí sinh của các tỉnh, thành phố tham gia. Vượt qua các vòng loại cạnh tranh gay gắt, Ninh Bình đã xuất sắc có 88 học sinh ghi tên mình vào Vòng Quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh nhà.

Bước vào Vòng Quốc tế, các thí sinh Ninh Bình đã có màn so tài đầy tự tin với các thí sinh xuất sắc trong và ngoài nước.

Cuộc thi quy tụ 178 đại diện của chủ nhà Việt Nam và 357 thí sinh quốc tế đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm Cambodia, Thailand, Philippines, Uganda, Bangladesh, Mongolia, Malaysia, Myanmar, Taiwan, HongKong, Indonesia, Romania, Bolivia và Armenia).

Kết quả chung cuộc, 88 học sinh Ninh Bình tham gia Vòng Quốc tế đều xuất sắc đạt giải, gồm 8 Huy chương Vàng (chiếm gần 1/4 trong tổng số 36 Huy chương Vàng của toàn đoàn Việt Nam); 18 Huy chương Bạc; 43 Huy chương Đồng và 19 giải Khuyến khích.

Trong đó, 8 Huy chương Vàng của học sinh Ninh Bình gồm: cấp độ Senior Nguyễn Đức Nghĩa (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong); cấp độ Junior: Nguyễn Chí Tâm (Trường THCS Nam Cao); Ngô Hoàng Bảo Ngọc (Trường THCS Trần Đăng Ninh); Trần Minh Nhật (Trường THCS Nam Cao); cấp độ Intermediate: Đoàn Khánh Huyền (Trường THCS Lý Tự Trọng); Dương Minh Huy (Trường THCS Nam Cao); Nguyễn Trần Minh Vương (Trường THCS Nam Cao); Vũ Ngọc Bách (Trường THCS Lý Tự Trọng).

Thành tích tại sân chơi trí tuệ quốc tế không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của giáo dục STEM tỉnh Ninh Bình, mà còn góp phần nâng cao vị thế và khẳng định tài năng của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.