Thí sinh nhỏ tuổi nhất Sao Mai 2026: 'Tôi đã nỗ lực và được nhiều bài học quý giá'

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Sao Mai 2026 Kim Jea Bin dừng chân ở liveshow 3 nhưng không tiếc nuối vì đã nỗ lực hết mình. Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu nói tương lai anh sẽ là một ngôi sao.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Sao Mai 2026 Kim Jea Bin dừng chân ở liveshow 3.

Trong liveshow 3 Sao Mai 2026 với chủ đề “Tình ca”, Kim Jea Bin chọn ca khúc kinh điển "Sơn nữ ca" do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác năm 1948. Giọng ca 18 tuổi xuất hiện chững chạc trên sân khấu với trang phục trắng cùng phong cách lịch lãm mang đến cho ca khúc có tuổi đời gần 80 năm một phong cách trẻ trung, mới mẻ. "Tương lai của em sẽ là một ngôi sao, chắc chắn rồi, một ngôi sao của đại chúng, của thị trường", nhạc sĩ An Hiếu nhận xét sau phần trình diễn của Kim Jea Bin.

Nhạc sĩ An Hiếu nói bản phối rất lạ và hay, cho rằng ca khúc này sẽ rất phù hợp với không gian sang trọng, biểu diễn với phong cách quý ngài. "Hãy hát như những gì em có thế mạnh", nhạc sĩ An Hiếu nhắn nhủ ca sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét có thể thông qua ca khúc này, Kim muốn thể hiện nhạc thuật và luôn quan tâm tới bản phối với phần hoà âm tốt.

Việc Kim Jea Bin - thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt chung kết Sao Mai 2026 - sau 3 liveshow khiến nhiều người tiếc nuối. Nam ca sĩ sở hữu nền tảng thanh nhạc tốt, ngoại hình sáng và bản lĩnh sân khấu dù mới 18 tuổi. Đại tá - nhạc sĩ An Hiếu nói, tương lai của anh sẽ là một ngôi sao của thị trường, cho thấy tiềm năng phát triển của giọng ca sinh năm 2008.

Kim Jea Bin - thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt chung kết Sao Mai 2026.

Giọng ca sinh năm 2008 chia sẻ sau chương trình: “Việc phải dừng chân, tôi cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, nhìn lại đêm thi, tôi đã nỗ lực hết sức. Dù phải dừng lại, tôi hiểu và hoàn toàn tôn trọng quyết định của Ban giám khảo khi so sánh mặt bằng chung giữa 12 thí sinh xuất sắc”.

Khép lại hành trình tại Top 12 Sao Mai, Kim Jea Bin nói học được rất nhiều điều. Bài học lớn nhất có lẽ là phong cách làm việc chuyên nghiệp từ ban nhạc cũng như ê kíp sản xuất. Tuần nào cũng đầy áp lực và đòi hỏi từng thí sinh phải "chiến đấu" hết mình, qua đó rèn luyện cho tôi sự bền bỉ. Bên cạnh đó, các buổi workshop cùng sự chỉ bảo từ các thầy cô, anh chị đi trước cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và ý nghĩa giá trị”, nam ca sĩ nói.

Đồng hành với Kim Jea Bin tại Sao Mai 2026 là ca sĩ Tô Minh Đức, cũng là người thầy uốn nắn cho anh tiến bộ hàng ngày. “Trước khi đến với Sao Mai, giọng hát của tôi còn nhiều hạn chế và chưa thực sự tốt. Thầy Tô Minh Đức đã uốn nắn cho tôi từng chút một, từ cách nhả chữ, luyến láy, loại bỏ các tạp âm trong giọng hát để tiếng hát sạch hơn cho đến cách cảm bài và truyền tải trọn vẹn ý đồ nghệ thuật tới khán giả trên sân khấu”, Kim nói.

Top 12 Sao Mai 2026. Được biết, Đỗ Hải Đăng là gương mặt nổi bật với phần trình diễn được chấm điểm 10 tuyệt đối. Khánh An tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân. Đoàn Linh gây ấn tượng giữ điểm số 9,25 điểm.

Nam ca sĩ cho biết Tô Minh Đức ngoài đời thường hòa nhã nhưng những lúc dạy học thì nghiêm khắc để Kim tiến bộ nhanh hơn. “Dù thời gian đồng hành chỉ khoảng một tháng nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ thầy Tô Minh Đức”, anh nói.

Kim tiết lộ khép lại Sao Mai, anh sẽ trở lại TP.HCM tiếp tục học tập. Mục tiêu trước mắt của anh là hướng tới cuộc thi Điểm hẹn tài năng của VTV vào năm sau. “Tôi sẽ tiếp tục trau dồi để chuẩn bị tốt nhất cho những cơ hội mới”, anh nói.

Kim Jea Bin sinh năm 2008. Trước khi thi Sao Mai, anh từng gây ấn tượng tại "Giọng hát Việt nhí" 2019 với ca khúc “Và tôi hát” đầy sôi động, chinh phục hoàn toàn 3 huấn luyện viên.

Sau đó, anh đồng thời ghi dấu ấn ở "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí". Tuy nhiên, suốt 3 năm sau đó, nam ca sĩ trẻ khá im ắng để tập trung thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ và hòa âm phối khí tại Nhạc viện TP.HCM.