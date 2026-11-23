Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao giải Nhất cho Khánh An

Đáng chú ý, Khánh An cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong vòng chung kết. Ở đêm thi quyết định, cô lựa chọn Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết hòn đá vọng phu.

Hội đồng giám khảo khách mời gồm Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; NSƯT Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc (Nhạc viện TP.HCM) và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Nhạc sĩ Đức Trịnh đánh giá cao tiết mục của Khánh An với kỹ thuật tốt và không có điểm gì để chê.

Giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà

Trong khi đó, PGS.TS Tân Nhàn nhận xét Đá trông chồng là phần thi hoàn hảo nhất cho tới thời điểm này. Khánh An đã lột xác hoàn toàn so với 6 liveshow trước.

Trước đó, Khánh An gây chú ý với những lựa chọn âm nhạc mang đậm màu sắc truyền thống như Phật quang phổ chiếu, Đêm ả đào, Cõng mẹ về trời, liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều Phủ Tây Hồ, Phong nữ kết hợp làn Chầu văn Cô Đôi Thượng Ngàn.

Hai giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Trong đêm chung kết, Đỗ Hải Đăng trình bày Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Hoàng Thu Hà lựa chọn Chờ chàng của nhạc sĩ Trần Khánh Ly cho phần thi cuối cùng.

Bên cạnh các giải chính, BTC còn trao những giải thưởng ghi nhận dấu ấn riêng của các thí sinh.

Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An nhận giải Ba "Sao Mai 2026"

Đỗ Hải Đăng nhận thêm giải Sol Vàng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh trực tiếp trao.

Đoàn Linh giành giải Khán giả bình chọn thông qua cổng bình chọn trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Đoàn Linh còn nhận thêm một giải Phong cách.

Giải Phong cách còn lại thuộc về Phạm Hải Anh, người theo đuổi dòng nhạc nhẹ xuyên suốt mùa giải với các ca khúc như Yêu cho đáng, Cánh cửa mùa Xuân, Ngôi sao cô đơn.

Hai giải Triển vọng được trao cho Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin.

Trưởng Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam) Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng BTC trao giải cho các thí sinh

Thí sinh H'Vi Ktla nhận giải Ấn tượng cùng tặng thưởng của Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (Đài Truyền hình Việt Nam).

Trước lễ trao giải, 10 thí sinh đã dừng bước ở các vòng trước trở lại sân khấu, cùng thể hiện ca khúc Khát khao âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Linh. Cả 16 thí sinh vòng chung kết toàn quốc đều được trao chứng nhận tham dự Sao Mai 2026.

Sao Mai 2026 lên sóng từ ngày 4.10, trải qua 6 liveshow và 1 đêm gala tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 15.11.

Mùa giải khép lại với chiến thắng của Nguyễn Đỗ Khánh An, đồng thời ghi nhận nhiều giọng ca trẻ theo đuổi những hướng đi khác nhau, từ âm nhạc truyền thống, dân gian đến nhạc nhẹ đương đại.

Đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 nằm trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Đây là sự cộng hưởng có ý nghĩa giữa một thương hiệu âm nhạc truyền hình và một dấu mốc văn hóa mới của đất nước